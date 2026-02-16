Серед українських перекупів лідирує Tesla: вторинка електромобілів у січні 2026

Січень став своєрідним тестом на зрілість сегмента. І якщо «свіжопригнаний» імпорт узяв паузу, то внутрішні перепродажі показали: електромобільний парк в Україні достатньо великий, щоб підтримувати обіг без активного підживлення ззовні, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Також у тему в яких країнах Європи насправді найбільше електромобілів



Динаміка: мінус до грудня, але плюс до року

3 553 угоди — це на 17% менше, ніж у грудні (4 281 операція). Але грудень був аномально активним через ажіотаж на ринку та податкові очікування.

У річному вимірі ріст становить +105%. Формально — удвічі більше, ніж у січні 2025 року. Фактично ж тоді сервісні центри кілька тижнів не реєстрували транспорт через збій в електронній системі, що суттєво «просадило» статистику.

Головне інше: навіть після податкових змін внутрішній ринок не зупинився.

Лідери серед марок: Tesla — кожна четверта угода

Абсолютний лідер — Tesla. У січні 901 автомобіль змінив власника. Кожна четверта угода на внутрішньому ринку — це Tesla.

Другу позицію посідає Nissan — 609 авто. Великий парк Leaf продовжує генерувати активність на вторинці.

Volkswagen із результатом 404 авто закріпився в топ-3.

Далі — щільна боротьба між Hyundai, Kia та BYD. Китайський бренд поступово переходить на вторинний ринок після активного продажу нових авто у 2024–2025 роках.

Модельний рейтинг: старі знайомі та нові гравці

Nissan Leaf — 568 угод. Це досі «вхідний квиток» у світ електрики.

Tesla Model 3 (381) та Tesla Model Y (275) — основні драйвери внутрішньої міграції між регіонами.

Volkswagen e-Golf (196) та Tesla Model S (185) стабільно тримають позиції.

Цікавий сигнал — Volkswagen ID.4 (129 угод). Це означає, що «свіжі» китайські ID.4, які масово завозили раніше, вже формують власний пласт вторинного ринку.

Також цікаво повернення ПДВ обвалило імпорт електромобілів

Що це означає для ринку

Аналітик ІДА пояснює:

«Вторинку зароджує імпорт уживаних авто та продаж нових. І ми вже бачимо стабільне перетікання з цих сегментів у внутрішній ринок. Тут сформувався власний постійний покупець. Це довгостроковий процес».

Найважливіше — вторинка практично не реагує на митні коливання. Повернення ПДВ вдарило по імпорту, але майже не змінило траєкторію внутрішніх перепродажів.

Фактично вторинний ринок став «страховкою» української електрифікації. Навіть якщо імпорт зменшиться, внутрішній обіг уже достатній для підтримки динаміки.

Прогноз

Якщо імпорт залишатиметься стриманим, частка внутрішніх угод зростатиме. Модельний ряд на вторинці стане ширшим, а ціноутворення — стабільнішим.

Український ринок електромобілів переходить у фазу зрілості. І схоже, що саме вторинка стане його основою у 2026 році.