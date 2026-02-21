Электромобили теряют до 30% запаса хода зимой: исследование 34 моделей

Падает ли запас хода электромобиля зимой? Да.

По данным американской компании Recurrent, которая проанализировала более 30 000 авто и сотни миллионов километров реального пробега, при 0°C электрокары теряют в среднем 22% запаса хода по сравнению с "идеальными" 20–25°C. При –7°C потери еще больше.

Сколько реально теряют электрокары

Исследование охватило 34 популярные модели на рынке США. Результаты показали значительный разброс.

Лучшая модель сохраняет 88% запаса хода при 0°C. Худшая - только 69%. То есть разница между моделями достигает почти 20 процентных пунктов.

При –7°C средний показатель по рынку падает до 70%. И это уже нужно учитывать во время зимних поездок по трассе, где высокая скорость еще больше уменьшает реальный пробег.

Почему холод "съедает" километры

Причин две - химическая и энергетическая.

В холоде химические процессы в батарее замедляются. Растет внутреннее сопротивление, уменьшается доступная мощность. Но главная причина потери пробега - отопление салона.

В бензиновых авто для обогрева используется "дармовое" тепло двигателя внутреннего сгорания. В электромобиле такого источника нет. Поэтому система отопления берет энергию непосредственно из тяговой батареи.

Тепловой насос - ключевая опция для зимы

Модели с тепловым насосом имеют в среднем на 10% лучший показатель запаса хода при 0°C.

Тепловой насос работает по принципу кондиционера наоборот: он переносит тепло из окружающего воздуха в салон и на батарею. На каждую единицу потребленной электроэнергии может генерировать 3–4 единицы тепла. Это значительно эффективнее резистивного обогревателя.

Впрочем, при температурах, близких к –18°C, преимущество теплового насоса почти нивелируется.

Tesla - лидер в холоде

Аналитика показывает, что модели Tesla стабильно демонстрируют одни из лучших результатов в мороз. Компания еще с 2021 года внедрила систему Octovalve - комплексное управление тепловыми потоками между батареей, салоном и силовой установкой. Это позволяет эффективно повторно использовать тепло и уменьшать потери энергии.

General Motors делает ставку на комфорт

Зато часть моделей GM показала более низкие результаты. Речь идет, частности, о Cadillac Lyriq, Chevrolet Equinox EV и Chevrolet Blazer EV.

Исследователи предполагают, что производитель ранее активирует энергоемкий резистивный обогреватель, чтобы обеспечить более теплый салон. Это повышает комфорт, но сокращает запас хода.

Опасны ли зимние потери для батареи

Нет. Потеря пробега зимой - временная. После повышения температуры запас хода возвращается к нормальному уровню. Холод не вызывает долгосрочной деградации аккумулятора.

Как минимизировать зимние потери

Самая эффективная стратегия - предварительный прогрев во время зарядки. Лучше нагреть авто, пока оно подключено к сети, чем тратить батарею уже в дороге.

Полезно использовать подогрев сидений и руля вместо максимального обогрева салона. Стоит учитывать, что быстрые зарядки зимой могут работать медленнее, пока батарея не прогреется.

Что это значит для Украины

Для украинских водителей эти цифры вполне актуальны. При температуре около 0°C стоит сразу закладывать минус 20–25% к паспортному пробегу. А во время зимних поездок по трассе - еще больше.

Впрочем, для ежедневного городского использования сезонные колебания не являются критическими. Наибольшее влияние они имеют именно во время дальних путешествий, когда нужно полагаться на публичную зарядную инфраструктуру.