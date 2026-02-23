Подержанные электромобили в США подешевели, но не все

ФОТО: iSEECars|
Электрокары без субсидий: Tesla дорожает, массовые EV дешевеют
После отмены федерального кредита на электромобили 30 сентября 2025 года стоимость электромобилей в США начала меняться неравномерно. Как сообщает исследовательская компания iSeeCars, цены на подержанные Tesla выросли на 4,3%, тогда как средний показатель по другим электрокарам просел на 3,6%. Параллельно доля электромобилей на вторичном рынке упала на 20%.
Tesla идет против рынка
На первый взгляд кажется, что рынок подержанных электрокаров укрепился: средняя цена EV после отмены кредитов подросла на 3,5%, тогда как авто с ДВС подешевели на 2%. Но этот эффект почти полностью обеспечила Tesla.
В сентябре средняя цена подержанной Tesla составляла 30 040 долларов, а уже в январе - 31 329 долларов. Если же убрать Tesla из статистики, картина противоположная: другие электромобили (без премиального и малотиражного Porsche Taycan) подешевели с 24 629 до 23 738 долларов.
Фактически Tesla удерживает стоимость брендом и лояльностью клиентов. И это происходит в момент, когда рынок в целом остыл.
Массовые модели потеряли больше всего
Больше всего просели в цене доступные и массовые электрокары. Среди них - Hyundai Kona Electric, Volkswagen ID.4, Kia Niro EV и Nissan Leaf. Они потеряли от 500 до 1 500 долларов, а некоторые - более 5% стоимости.
Это логично: именно эти модели больше всего зависели от государственного стимула в 7 500 долларов. Когда поддержка исчезла, производителям и дилерам пришлось компенсировать потерю скидками.
Показательно, что и новые электромобили (без учета Tesla) подешевели на 2,3%, тогда как новые бензиновые и дизельные авто, наоборот, добавили 2,5%. Разница почти пять процентных пунктов - серьезный сигнал.
|
Цены на подержанные электромобили в США
|
Модель
|
Средняя цена в сентябре 2025 года
|
Средняя цена в январе 2026 года
|
% Изменения
|
$21,020
|
$19,678
|
-6.4%
|
$23,307
|
$21,860
|
-6.2%
|
$21,128
|
$20,024
|
-5.2%
|
$30,575
|
$29,014
|
-5.1%
|
$16,360
|
$15,606
|
-4.6%
|
$26,006
|
25 $25,508
|
-1.9%
|
$29,603
|
$29,989
|
+1.3%
|
$25,061
|
$25,701
|
+2.6%
|
EV Средний
|
$29,637
|
$30,666
|
+3.5%
|
$74,465
|
$77,552
|
+4.1%
|
$47,226
|
$51,249
|
+8.5%
|
$51,973
|
$57,306
|
+10.3%
Доля электроморбилей на вторичном рынке падает
Еще один тревожный индикатор - доля электромобилей среди продаж авто в возрасте 1–5 лет уменьшилась на 20% между сентябрем 2025 и январем 2026 года. Год назад в этот же период был прирост почти на 19,5%.
То есть рынок не просто корректирует цены - меняется спрос. Покупатели стали более осторожными без государственной поддержки.
Новые электромобили: кто просел больше всего
Среди новых моделей больше всего потеряли в цене массовые электрокары: Hyundai Ioniq 5, Chevrolet Equinox EV, Jeep Wagoneer S, Ford F-150 Lightning, Volkswagen ID. Buzz и Kia Niro EV. Снижение - от 2 000 до 7 200 долларов.
Это еще раз подтверждает: больше всего зависели от господдержки именно массовые модели, ориентированные на чувствительного к цене покупателя.
Что это означает для Украины
Американский рынок - главный источник импорта подержанных электромобилей в Украину. Если массовые EV дешевеют в США, это со временем отразится и на украинских ценах.
Впрочем, пример Tesla показывает другое: сильный бренд и стабильный спрос позволяют удерживать стоимость даже без субсидий. Для украинских покупателей это означает, что Tesla и в дальнейшем будет оставаться дороже на "вторичке" по сравнению с другими электрокарами.
Общий вывод прост: государственные стимулы реально формируют рынок. Без них массовый сегмент проседает, а премиум держится за счет бренда и лояльной аудитории.