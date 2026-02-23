Подержанные электромобили в США подешевели, но не все

После отмены федерального кредита на электромобили 30 сентября 2025 года стоимость электромобилей в США начала меняться неравномерно. Как сообщает исследовательская компания iSeeCars, цены на подержанные Tesla выросли на 4,3%, тогда как средний показатель по другим электрокарам просел на 3,6%. Параллельно доля электромобилей на вторичном рынке упала на 20%.

Tesla идет против рынка

На первый взгляд кажется, что рынок подержанных электрокаров укрепился: средняя цена EV после отмены кредитов подросла на 3,5%, тогда как авто с ДВС подешевели на 2%. Но этот эффект почти полностью обеспечила Tesla.

В сентябре средняя цена подержанной Tesla составляла 30 040 долларов, а уже в январе - 31 329 долларов. Если же убрать Tesla из статистики, картина противоположная: другие электромобили (без премиального и малотиражного Porsche Taycan) подешевели с 24 629 до 23 738 долларов.

Фактически Tesla удерживает стоимость брендом и лояльностью клиентов. И это происходит в момент, когда рынок в целом остыл.

Массовые модели потеряли больше всего

Больше всего просели в цене доступные и массовые электрокары. Среди них - Hyundai Kona Electric, Volkswagen ID.4, Kia Niro EV и Nissan Leaf. Они потеряли от 500 до 1 500 долларов, а некоторые - более 5% стоимости.

Это логично: именно эти модели больше всего зависели от государственного стимула в 7 500 долларов. Когда поддержка исчезла, производителям и дилерам пришлось компенсировать потерю скидками.

Показательно, что и новые электромобили (без учета Tesla) подешевели на 2,3%, тогда как новые бензиновые и дизельные авто, наоборот, добавили 2,5%. Разница почти пять процентных пунктов - серьезный сигнал.

Доля электроморбилей на вторичном рынке падает

Еще один тревожный индикатор - доля электромобилей среди продаж авто в возрасте 1–5 лет уменьшилась на 20% между сентябрем 2025 и январем 2026 года. Год назад в этот же период был прирост почти на 19,5%.

То есть рынок не просто корректирует цены - меняется спрос. Покупатели стали более осторожными без государственной поддержки.

Новые электромобили: кто просел больше всего

Среди новых моделей больше всего потеряли в цене массовые электрокары: Hyundai Ioniq 5, Chevrolet Equinox EV, Jeep Wagoneer S, Ford F-150 Lightning, Volkswagen ID. Buzz и Kia Niro EV. Снижение - от 2 000 до 7 200 долларов.

Это еще раз подтверждает: больше всего зависели от господдержки именно массовые модели, ориентированные на чувствительного к цене покупателя.

Что это означает для Украины

Американский рынок - главный источник импорта подержанных электромобилей в Украину. Если массовые EV дешевеют в США, это со временем отразится и на украинских ценах.

Впрочем, пример Tesla показывает другое: сильный бренд и стабильный спрос позволяют удерживать стоимость даже без субсидий. Для украинских покупателей это означает, что Tesla и в дальнейшем будет оставаться дороже на "вторичке" по сравнению с другими электрокарами.

Общий вывод прост: государственные стимулы реально формируют рынок. Без них массовый сегмент проседает, а премиум держится за счет бренда и лояльной аудитории.