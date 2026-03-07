BMW 3 Series из США дешевеет: цены на аукционах упали до $2 500

Согласно динамике цен за последние два года от AutoAstat, средняя ставка на авто 2015–2017 годов выпуска снизилась с более $3 700 в начале 2024 года до примерно $2 500 на старте 2026-го.

Минус тысяча долларов за два года

Как видно из графика, в феврале–марте 2024 года средняя цена лотов держалась на уровне $3 700–3 800. Уже летом показатель опустился до $3 200–3 300, а в конце 2024-го фиксировался резкий провал - до около $2 500.

В течение 2025 года рынок частично отыграл падение, и ставки снова поднимались до $3 000–3 200. Однако с осени тенденция снова стала нисходящей. По состоянию на январь 2026 года средняя цена - $2 493, что еще на $96 меньше, чем месяцем ранее.

Фактически за два года "тройка" подешевела более чем на $1 200 в среднем сегменте страховых лотов.

Почему именно 2015–2017 годы?

Речь идет о поколении F30 после рестайлинга. Именно эти авто чаще всего попадают на страховые аукционы в США из-за возраста и массовости.

В 2015–2017 годах модель предлагалась с несколькими популярными двигателями:

320i - 2.0 турбо (184 л.с.)

328i - 2.0 турбо (245 л.с.)

330i (после обновления) - модернизированный 2.0 турбо (252 л.с.)

335i - 3.0 турбо (306 л.с.)

В большинстве случаев это задний привод или система xDrive, 8-ступенчатая автоматическая коробка ZF и классическая для BMW управляемость.

Что означает падение цен для украинцев

Снижение средней ставки на аукционах означает потенциально дешевый "вход" в сегмент премиум-седанов.

Однако стоит учитывать:

логистику и доставку из США;

стоимость ремонта;

курс доллара;

растаможку и сопутствующие расходы.

Даже с учетом этих факторов 2015–2017 BMW 3 Series может оставаться привлекательной альтернативой новым бюджетным седанам или кроссоверам.

Стоит ли ждать еще более дешевых ставок?

Текущая динамика свидетельствует о плавном снижении после относительной стабилизации в 2025 году. Если предложение на страховых аукционах будет оставаться высоким, а спрос - умеренным, средние цены могут удерживаться у отметки $2 500 или даже уйти ниже.

Для украинского рынка это означает, что "тройка" поколения F30 и в дальнейшем будет оставаться одним из самых популярных вариантов импорта среди тех, кто хочет получить драйвовый немецкий седан за разумные деньги.