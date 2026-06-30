Новый BMW X5 Neue Klasse предлагается с пятью различными двигателями: характеристики

Новый BMW X5 стал первой моделью немецкого бренда, предлагающей сразу пять различных вариантов приводных систем. Помимо классических бензиновых и дизельных версий с технологией "мягкого" гибрида и высокоэффективных плагин-гибридов (PHEV), линейка впервые пополнилась полностью электрическим кроссовером BMW iX5.

Читайте также: Как быстро охладить салон автомобиля в жару

Более того, чуть позже на рынок выйдет водородная модификация BMW iX5 Hydrogen с запасом хода до 750 километров, в которой будет использоваться инновационная система плоских баков под названием BMW Hydrogen Flat Storage.

Электрический флагман BMW iX5 60 xDrive построен на платформе eDrive шестого поколения (Neue Klasse) с рабочим напряжением 800 вольт. Благодаря новым цилиндрическим элементам питания емкость батареи составляет рекордные 141 кВт-ч, что обеспечивает впечатляющий запас хода от 645 до 845 километров по циклу WLTP.

Электродвигатели на обеих осях развивают суммарную мощность 578 лошадиных сил, позволяя разгоняться до первой сотни за 4,6 секунды. Архитектура также обеспечила революционную скорость зарядки: поддержка мощности до 460 кВт позволяет восполнить запас хода на 350 километров всего за 10 минут. Кроме того, автомобиль поддерживает функцию двунаправленной зарядки, что позволяет питать от машины внешние устройства (V2L) или даже целый дом (V2H).

Для поклонников традиционных двигателей доступны обновленные 3,0-литровые рядные шестицилиндровые агрегаты. Бензиновый вариант BMW X5 40 xDrive развивает 400 к.с., а дизельный 40d xDrive – "313 лошадиных сил". Линейку плагин-гибридов представляют версии 50e xDrive (489 лошадиных сил) и спортивный флагман M Performance X5 M60e xDrive мощностью 612 к.с., способный проехать на электротяге около 100 километров.

Монолитный дизайн и уникальные дверные ручки

Внешний облик пятого поколения сочетает классические пропорции премиального кроссовера с новым дизайнерским языком Neue Klasse. Новый X5 получил монолитный, мощный и чистый силуэт с выраженными мускулистыми колесными арками. Вертикальная передняя часть стала заметно выше, а фирменная решетка радиатора BMW kidney Iconic Glow теперь имеет постоянную подсветку и визуально объединена с новыми оптическими фарами "double-X", которые впервые дебютируют на серийном автомобиле.

Одной из главных визуальных и функциональных особенностей профиля стали инновационные дверные ручки под названием BMW Winglets, интегрированные в стойки крыши и окрашенные в глянцевый черный цвет. Электрифицированные двери требуют лишь легкого прикосновения для открытия и закрытия, а система дотяжки дверей теперь входит в базовую комплектацию.

Покупателям предложат одиннадцать цветов кузова и широкую линейку колесных дисков размером до 23 дюймов включительно. Спортивный флагман M60e xDrive дополнительно выделяется эксклюзивной желтой оптикой M Yellow Lights и четырьмя патрубками выхлопной системы.

Цифровой интерьер с использованием натурального сланца

Салон нового BMW X5 полностью переосмыслен в духе минимализма и максимальной ориентации на водителя. Главным акцентом передней панели стал изогнутый 17,9-дюймовый центральный дисплей, работающий под управлением операционной системы BMW X. Важной технологической инновацией Neue Klasse является система проекции BMW Panoramic Vision, которая выводит информацию на всю ширину нижней части лобового стекла. Кроме того, для переднего пассажира впервые стал доступен отдельный 14,6-дюймовый развлекательный экран с функцией автоматического затемнения, если камера фиксирует отвлечение водителя от дороги.

Премиальный статус подчеркивается использованием совершенно новых для автоиндустрии материалов отделки. BMW стала первым в мире производителем, предложившим в качестве опции декоративные панели из настоящего тонкослойного сланца в сочетании с элементами из хрустального стекла на центральной консоли и дверях.

Комфорт в поездках обеспечивают усовершенствованные спортивные или мультиконтурные сиденья из веганского материала Veganza или кожи Merino, панорамная крыша площадью 2,6 квадратных метра и аудиосистема Bowers & Wilkins с поддержкой трехмерного звука Dolby Atmos. Благодаря увеличению колесной базы на 60 миллиметров пространство для ног пассажиров заднего ряда увеличилось до 130 миллиметров.

Также интересно: Новый BMW X5 будет создан из переработанных пластиковых бутылок

"Супермозг" шасси и автопилот нового уровня

В основе управления новыми электрическими и водородными модификациями лежит единый высокопроизводительный блок управления Heart of Joy с функцией Dynamic Performance Control. Этот "супермозг" работает в десять раз быстрее предыдущих систем, координируя работу привода, рулевого управления, тормозов и подвески за считанные миллисекунды. Благодаря этому обеспечивается идеальная плавность хода, фирменная управляемость и уникальная функция плавной остановки без малейших рывков кузова.

В базовую комплектацию модели входит адаптивная подвеска и идеальное распределение веса по осям в соотношении, близком к 50:50. В качестве опции можно заказать пневмоподвеску обеих осей с интегральным активным рулевым управлением (поворотные задние колеса) или профессиональное адаптивное шасси с активной стабилизацией кренов кузова.

За безопасность и автоматизацию отвечает обновленный комплекс систем, использующий искусственный интеллект. Опциональный ассистент Motorway & City Assistant позволяет двигаться по автомагистралям "без рук" на скорости до 130 км/ч, осуществлять автоматическую смену полосы движения по сигналу взгляда водителя, а также поддерживает концепцию навигации по маршруту "от адреса к адресу" в городских условиях, распознавая знаки приоритета, кольцевые развязки и сигналы светофоров.

Серийное производство кроссовера пятого поколения начнется на заводе BMW Group в Спартанбурге (США) уже в августе 2026 года. Официальный старт продаж первых модификаций запланирован на конец ноября 2026 года, а электрические и гибридные версии появятся на рынке в начале 2027 года.