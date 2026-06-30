Как быстро охладить салон автомобиля в жару

Компания Škoda напомнила о функциях, которые помогают водителям и пассажирам легче переносить жару в автомобиле. Речь идет не только о кондиционере, но и о вентиляции сидений, охлаждаемом бардачке, панорамной крыше и дистанционном управлении климатом.

Кстати жара уменьшает запас хода электромобилей и гибридов

Сначала выпустите горячий воздух

Самая распространенная ошибка многих водителей – сесть в раскаленный автомобиль, сразу включить кондиционер на максимум и ждать чуда. Но если салон простоял под солнцем, воздух внутри может быть значительно горячее, чем на улице.

Поэтому сначала нужно быстро проветрить автомобиль. Самый простой способ – открыть все двери или хотя бы опустить окна на несколько секунд перед началом движения.

Во многих современных автомобилях это можно сделать еще до посадки. Например, в моделях Škoda с дистанционным центральным замком достаточно нажать и несколько секунд удерживать кнопку открывания на ключе – и боковые окна автоматически опустятся. Горячий воздух выйдет еще до того, как водитель сядет за руль.

Кондиционер должен работать правильно

Кондиционер сегодня является почти обязательным оборудованием автомобиля. Но системы бывают разные. В более простых комплектациях встречается ручной кондиционер, где водитель сам регулирует температуру, силу обдува и направление потока.

В большинстве современных моделей используется автоматический климат-контроль. В Škoda он называется Climatronic и может быть одно-, двух- или трехзонным.

Однозонная система поддерживает одну температуру для всего салона. Двухзонная позволяет водителю и переднему пассажиру выбирать разные настройки. Трехзонная добавляет отдельную регулировку для заднего ряда.

Это удобно в семейных поездках, когда водителю хочется прохладнее, пассажиру – теплее, а детям сзади нужен отдельный комфортный режим.

Не превращайте салон в “-холодильник”

В жару хочется сразу выставить минимальную температуру. Но это не всегда правильно.

Слишком резкий перепад между улицей и салоном может плохо сказываться на самочувствии. Особенно если на улице +35 °C, а в машине водитель выставляет +16 °C и направляет холодный поток прямо в лицо.

Лучше охлаждать салон постепенно. Сначала можно включить интенсивный обдув и рециркуляцию, чтобы быстрее охладить воздух внутри. Когда температура станет комфортной, стоит уменьшить силу вентилятора и перенаправить потоки так, чтобы холодный воздух не дул прямо в голову, шею или грудь.

Оптимальный режим для большинства поездок – не максимальный холод, а стабильный комфорт.

Вентилируемые сиденья помогают лучше, чем кажется

В дорогих комплектациях некоторые автомобили оснащены вентиляцией сидений. У Škoda такая функция доступна для моделей Octavia, Superb, Kodiaq, Elroq, Enyaq и Peaq в зависимости от комплектации или пакета оборудования.

Вентилируемые сиденья не охлаждают салон вместо кондиционера, но очень хорошо помогают телу. Через перфорацию в обивке проходит воздух, поэтому спина и подушка сиденья не перегреваются.

Это особенно полезно в дальних поездках, когда даже при нормальной температуре в салоне водитель устает из-за контакта с горячим сиденьем. Но и здесь не стоит переусердствовать: сильное охлаждение в течение длительного времени может быть неудобным.

Охлаждаемый бардачок – мелочь, которая работает

Одна из традиционных “умных мелочей” Škoda – охлаждаемый бардачок. После активации специального переключателя в него подается прохладный воздух от системы кондиционирования.

Это не полноценный холодильник, но для бутылки воды, шоколадки или легкого перекуса решение очень полезное. Лучше всего оно работает, если напитки или продукты уже были предварительно охлаждены.

В жару такая функция действительно имеет смысл. Вода остается приятно прохладной, а перекус не превращается в расплавленный сюрприз после часа стоянки или поездки.

Панорамная крыша помогает проветрить автомобиль

В некоторых моделях Škoda, в частности Karoq, Octavia Combi, Kodiaq и Superb Combi, доступна открывающаяся панорамная крыша. Ее передняя часть может сдвигаться, пропуская свежий воздух в салон.

Такая крыша полезна для быстрого проветривания в начале поездки. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому через открытый люк он быстрее выходит из салона.

Но есть нюанс. В сильную жару и под прямыми солнечными лучами панорамная крыша не всегда помогает. Если солнцезащитная шторка открыта, стеклянная поверхность может дополнительно нагревать салон. Поэтому летом лучше держать шторку закрытой, а люк использовать именно для кратковременного проветривания.

Электромобиль можно охладить еще до поездки

Одна из самых удобных функций современных электромобилей – дистанционный запуск климат-контроля. В электрических моделях Škoda это можно сделать через приложение MyŠkoda.

Водитель может включить кондиционер еще до того, как подойдет к машине. В результате салон охлаждается заранее, а поездка начинается уже при комфортной температуре.

Это особенно удобно, если автомобиль подключен к зарядке. Тогда энергия для охлаждения берется из сети, а не из аккумулятора во время движения. В жару такая функция не только добавляет комфорта, но и помогает эффективнее использовать запас хода.

Что делать, если автомобиль простоял на солнце

Если машина сильно нагрелась, правильная последовательность действий такова: сначала открыть окна или двери, выпустить горячий воздух, затем включить кондиционер и несколько минут ехать с немного приоткрытыми окнами.

После этого окна можно закрыть и включить рециркуляцию. Так система быстрее охладит уже частично прохладный воздух внутри салона, а не будет постоянно забирать горячий воздух с улицы.

Когда температура станет комфортной, рециркуляцию лучше выключить или перевести систему в автоматический режим. Постоянно ездить только на рециркуляции не стоит, так как в салоне повышается влажность и может ухудшаться качество воздуха.

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Мелочи тоже имеют значение

В жару стоит использовать солнцезащитную шторку на лобовом стекле во время стоянки. Она не охладит салон, но уменьшит нагрев приборной панели и руля.

Также помогает парковка в тени, даже если для этого придется пройти на несколько десятков метров больше. Через 30 – 40 минут разница между автомобилем на солнце и автомобилем в тени может быть очень ощутимой.

Если сиденья кожаные или темные, лучше не оставлять салон открытым для прямых солнечных лучей. Горячее сиденье может быть неприятным даже тогда, когда кондиционер уже начал охлаждать воздух.

Что делать в жару в автомобиле