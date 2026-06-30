Як швидко охолодити салон авто у спеку

Компанія Škoda нагадала про функції, які допомагають водіям і пасажирам легше переносити спеку в автомобілі. Йдеться не лише про кондиціонер, а й про вентиляцію сидінь, охолоджуваний бардачок, панорамний дах і дистанційне керування кліматом.

До речі спека зменшує запас ходу електромобілів та гібридів

Спочатку випустіть гаряче повітря

Найперша помилка багатьох водіїв — сісти в розпечений автомобіль, одразу увімкнути кондиціонер на максимум і чекати дива. Але якщо салон простояв під сонцем, повітря всередині може бути значно гарячішим, ніж надворі.

Тому спершу треба швидко провітрити авто. Найпростіший спосіб — відкрити всі двері або хоча б опустити вікна на кілька секунд перед початком руху.

У багатьох сучасних автомобілях це можна зробити ще до посадки. Наприклад, у моделях Škoda з дистанційним центральним замком достатньо натиснути й кілька секунд потримати кнопку відкривання на ключі — і бокові вікна автоматично опустяться. Гаряче повітря вийде ще до того, як водій сяде за кермо.

Кондиціонер має працювати правильно

Кондиціонер сьогодні є майже обов’язковим обладнанням авто. Але системи бувають різні. У простіших комплектаціях трапляється ручний кондиціонер, де водій сам регулює температуру, силу обдуву та напрям потоку.

У більшості сучасних моделей використовується автоматичний клімат-контроль. У Škoda він має назву Climatronic і може бути одно-, дво- або тризонним.

Однозонна система підтримує одну температуру для всього салону. Двозонна дозволяє водієві й передньому пасажиру виставляти різні налаштування. Тризонна додає окреме регулювання для заднього ряду.

Це зручно в сімейних поїздках, коли водієві хочеться прохолодніше, пасажиру — тепліше, а дітям ззаду потрібен окремий комфортний режим.

Не робіть у салоні “холодильник”

У спеку хочеться одразу виставити мінімальну температуру. Але це не завжди правильно.

Занадто різкий перепад між вулицею і салоном може погано впливати на самопочуття. Особливо якщо надворі +35°C, а в машині водій виставляє +16°C і направляє холодний потік просто в обличчя.

Краще охолоджувати салон поступово. Спочатку можна ввімкнути інтенсивний обдув і рециркуляцію, щоб швидше охолодити повітря всередині. Коли температура стане комфортною, варто зменшити силу вентилятора і перевести потоки так, щоб холодне повітря не било прямо в голову, шию чи груди.

Оптимальний режим для більшості поїздок — не максимальний холод, а стабільний комфорт.

Вентильовані сидіння рятують краще, ніж здається

У дорогих комплектаціях деякі авто мають вентиляцію сидінь. У Škoda така функція доступна для Octavia, Superb, Kodiaq, Elroq, Enyaq і Peaq залежно від комплектації або пакета обладнання.

Вентильовані сидіння не охолоджують салон замість кондиціонера, але дуже добре допомагають тілу. Через перфорацію в оббивці проходить повітря, тому спина і подушка сидіння не перегріваються.

Це особливо корисно в далекій дорозі, коли навіть за нормальної температури в салоні водій втомлюється через контакт із гарячим сидінням. Але й тут не варто перестаратися: сильне охолодження протягом тривалого часу може бути некомфортним.

Охолоджуваний бардачок — дрібниця, яка працює

Одна з традиційних “розумних дрібниць” Škoda — охолоджуваний бардачок. Після активації спеціального перемикача в нього подається прохолодне повітря від системи кондиціонування.

Це не повноцінний холодильник, але для пляшки води, шоколадки або легкого перекусу рішення дуже корисне. Найкраще воно працює, якщо напої або продукти вже були попередньо охолоджені.

У спеку така функція справді має сенс. Вода залишається приємно прохолодною, а перекус не перетворюється на розплавлений сюрприз після години стоянки чи поїздки.

Панорамний дах допомагає провітрити авто

У деяких моделях Škoda, зокрема Karoq, Octavia Combi, Kodiaq і Superb Combi, доступний відкривний панорамний дах. Його передня частина може зсуватися, пропускаючи свіже повітря в салон.

Такий дах корисний для швидкого провітрювання на старті поїздки. Гаряче повітря піднімається вгору, тому через відкритий люк воно швидше виходить із салону.

Але є нюанс. У сильну спеку і під прямим сонцем панорамний дах не завжди допомагає. Якщо сонцезахисна шторка відкрита, скляна поверхня може додатково нагрівати салон. Тому влітку краще тримати шторку закритою, а люк використовувати саме для короткого провітрювання.

Електромобіль можна охолодити ще до поїздки

Одна з найзручніших функцій сучасних електромобілів — дистанційний запуск клімату. У електричних моделях Škoda це можна зробити через застосунок MyŠkoda.

Водій може увімкнути кондиціонер ще до того, як підійде до машини. У результаті салон охолоджується заздалегідь, а поїздка починається вже в комфортній температурі.

Це особливо зручно, якщо авто підключене до зарядки. Тоді енергія для охолодження береться з мережі, а не з батареї під час руху. У спеку така функція не лише додає комфорту, а й допомагає ефективніше використовувати запас ходу.

Що робити, якщо авто простояло на сонці

Якщо машина сильно нагрілася, правильна послідовність така: спочатку відкрити вікна або двері, випустити гаряче повітря, потім увімкнути кондиціонер і кілька хвилин їхати з трохи відкритими вікнами.

Після цього вікна можна закрити й увімкнути рециркуляцію. Так система швидше охолодить уже частково прохолодне повітря всередині салону, а не буде постійно забирати гаряче повітря з вулиці.

Коли температура стане комфортною, рециркуляцію краще вимкнути або перевести систему в автоматичний режим. Постійно їздити лише на рециркуляції не варто, бо в салоні зростає вологість і може погіршуватися якість повітря.

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Маленькі речі теж працюють

У спеку варто користуватися сонцезахисною шторкою на лобове скло під час стоянки. Вона не зробить салон холодним, але зменшить нагрів панелі приладів і керма.

Також допомагає паркування в тіні, навіть якщо для цього треба пройти на кілька десятків метрів більше. Через 30–40 хвилин різниця між авто на сонці й авто в тіні може бути дуже відчутною.

Якщо сидіння шкіряні або темні, краще не залишати салон відкритим для прямого сонця. Гаряче сидіння може бути неприємним навіть тоді, коли кондиціонер уже почав охолоджувати повітря.

Що робити в спеку в авто