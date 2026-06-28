Спека зменшує запас ходу електромобілів та гібридів: що треба знати водіям

Американська автомобільна асоціація AAA провела нове дослідження впливу температури на електромобілі та гібриди. Випробування показали, що екстремальна спека й холод зменшують ефективність силових установок, скорочують запас ходу електромобілів і збільшують витрати на поїздки.

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Чому спека впливає на електромобілі

Електромобіль найбільш ефективний за помірної температури. У дослідженні AAA базовим режимом була температура +24°C. Саме з нею порівнювали холодний і спекотний сценарії.

Коли температура в лабораторії піднялася до +35°C, електромобілі втратили 10,4% ефективності. Розрахунковий запас ходу зменшився на 8,5%.

Причина не лише в кондиціонері. У спеку електромобіль витрачає енергію на охолодження салону, батареї та силової електроніки. Чим вища температура, тим активніше працює система терморегуляції. Частина заряду, яка могла б піти на рух, витрачається на підтримання нормального температурного режиму.

Для українського водія це означає просту річ: якщо в паспорті електромобіля вказано умовні 400 км запасу ходу, у сильну спеку реальний результат може бути помітно меншим. Особливо на трасі, при високій швидкості та з постійно увімкненим кондиціонером.

Гібриди теж втрачають ефективність

Гібридні автомобілі менш залежні від зарядної інфраструктури, але спека впливає і на них. За даними AAA, за температури близько +35°C гібриди втрачали 12% паливної економічності.

Тобто автомобіль, який у помірну погоду витрачав 5 л/100 км, у спеку може споживати приблизно 5,6 л/100 км за схожих умов руху.

Причина схожа: кондиціонер, охолодження батареї та зміна режимів роботи силової установки. У міському русі, де гібрид часто їде на електротязі або активно рекуперує енергію, спека може сильніше впливати на загальний баланс витрат.

Холод ще гірший, але літо теж не подарунок

AAA окремо наголошує, що холод впливає на електромобілі та гібриди сильніше, ніж спека. За температури близько −7°C, електромобілі втрачали 35,6% ефективності та 39% запасу ходу. Гібриди в таких умовах втрачали 22,8% паливної економічності.

Але для України зараз актуальніша саме літня спека. У великих містах, особливо в заторах, реальна температура над асфальтом може бути значно вищою за офіційний прогноз. Автомобіль стоїть на сонці, салон перегрівається, кондиціонер працює на максимумі, а батарея отримує додаткове теплове навантаження.

Тому навіть якщо спека шкодить ефективності менше, ніж мороз, ігнорувати її не варто.

Домашня зарядка рятує гаманець

AAA також оцінила, як температура впливає на витрати. У спеку експлуатаційні витрати електромобіля з домашньою зарядкою зростали на 6,78 долара на 1000 миль. Якщо ж заряджатися на публічних станціях, додаткові витрати збільшувалися до 16,25 долара на 1000 миль.

Для гібридів спека додавала 13,02 долара на 1000 миль через більшу витрату пального.

Головний висновок тут універсальний і для України: економіка електромобіля дуже залежить від того, де його заряджають. Домашня зарядка за побутовим тарифом залишається головною перевагою. Часте користування швидкісними комерційними станціями робить електромобіль помітно дорожчим у щоденній експлуатації.

У спеку це стає ще відчутніше, бо авто витрачає більше енергії, а отже заряджатися доводиться частіше.

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Як підготувати електромобіль до спеки

Найпростіший спосіб зменшити втрати запасу ходу — охолоджувати салон ще під час зарядки. Якщо авто стоїть під’єднаним до мережі, кондиціонер використовує зовнішню енергію, а не заряд батареї.

Також варто паркуватися в тіні або в критому паркінгу. Це банально, але різниця між салоном, який годину стояв під прямим сонцем, і салоном у тіні може бути дуже великою.

Перед поїздкою краще не вмикати кондиціонер одразу на максимум, а використовувати попереднє охолодження через застосунок, якщо авто це підтримує. У дорозі допоможе помірна температура в салоні, а не режим “морозильна камера”.

На трасі важливо уникати тривалого руху на дуже високих швидкостях. Для електромобіля швидкість понад 110–120 км/год у спеку може помітно збільшити витрату енергії.

Що робити власникам гібридів

Гібрид у спеку також потребує уваги.

Перше — стежити за тиском у шинах. Недокачані шини збільшують опір коченню, а отже і витрату пального.

Друге — не перевантажувати авто зайвими речами. У гібридів кожен зайвий кілограм теж впливає на витрату, особливо у міському циклі.

Третє — не ігнорувати чистоту радіаторів та систем охолодження. Для гібридів важливе не лише охолодження двигуна, а й нормальна робота електричної частини силової установки.

Якщо автомобіль у спеку частіше заводить бензиновий двигун, гірше їде на електротязі або помітно збільшує витрату, варто перевірити систему охолодження та стан батареї.

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Чому це важливо для українського ринку

Український авторинок швидко електрифікується, але умови експлуатації в нас не ідеальні. Влітку — спека, затори та гарячий асфальт. Узимку — мороз, сніг і високий попит на обігрів. До цього додаються ризики відключень електроенергії та нерівномірний розвиток зарядної інфраструктури.

Тому покупцю електромобіля чи гібрида варто дивитися не лише на паспортний запас ходу або заявлену витрату. Важливі реальні сценарії: де авто ночує, чи є домашня зарядка, які щоденні маршрути, скільки часу машина стоїть у заторах і як часто доводиться їздити трасою.

Електромобіль може бути дуже вигідним. Але найбільше він розкривається тоді, коли власник має доступ до домашньої зарядки й розуміє сезонні втрати ефективності.

Гібрид залишається сильним компромісом для тих, хто не хоче залежати від зарядок, але хоче нижчу витрату пального. Однак і він не є магічною машиною, яка не реагує на спеку.

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