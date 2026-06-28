Жара сокращает запас хода электромобилей и гибридов: что нужно знать водителям

Американская автомобильная ассоциация AAA провела новое исследование влияния температуры на электромобили и гибриды. Испытания показали, что экстремальная жара и холод снижают эффективность силовых установок, сокращают запас хода электромобилей и увеличивают расходы на поездки.

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Почему жара влияет на электромобили

Электромобиль наиболее эффективен при умеренной температуре. В исследовании AAA базовым режимом была температура +24 °C. Именно с ней сравнивали холодный и жаркий сценарии.

Когда температура в лаборатории поднялась до +35 °C, электромобили потеряли 10,4 % эффективности. Расчетный запас хода уменьшился на 8,5 %.

Причина не только в кондиционере. В жару электромобиль тратит энергию на охлаждение салона, батареи и силовой электроники. Чем выше температура, тем активнее работает система терморегуляции. Часть заряда, которая могла бы пойти на движение, тратится на поддержание нормального температурного режима.

Для украинского водителя это означает одно: если в паспорте электромобиля указано условные 400 км запаса хода, в сильную жару реальный результат может быть заметно меньше. Особенно на трассе, при высокой скорости и с постоянно включенным кондиционером.

Гибриды тоже теряют эффективность

Гибридные автомобили менее зависимы от зарядной инфраструктуры, но жара влияет и на них. По данным AAA, при температуре около +35 °C гибриды теряли 12 % топливной экономичности.

То есть автомобиль, который в умеренную погоду расходовал 5 л/100 км, в жару может потреблять примерно 5,6 л/100 км при аналогичных условиях движения.

Причина аналогична: кондиционер, охлаждение батареи и смена режимов работы силовой установки. В городском движении, где гибрид часто едет на электротяге или активно рекуперирует энергию, жара может сильнее влиять на общий баланс расхода.

Холод ещё хуже, но лето тоже не подарок

AAA отдельно отмечает, что холод влияет на электромобили и гибриды сильнее, чем жара. При температуре около −7 °C электромобили теряли 35,6 % эффективности и 39 % запаса хода. Гибриды в таких условиях теряли 22,8% топливной экономичности.

Но для Украины сейчас актуальнее именно летняя жара. В крупных городах, особенно в пробках, реальная температура над асфальтом может быть значительно выше официального прогноза. Автомобиль стоит на солнце, салон перегревается, кондиционер работает на полную мощность, а аккумулятор получает дополнительную тепловую нагрузку.

Поэтому даже если жара наносит меньший ущерб эффективности, чем мороз, игнорировать её не стоит.

Домашняя зарядка спасает кошелек

AAA также оценила, как температура влияет на расходы. В жару эксплуатационные расходы электромобиля с домашней зарядкой росли на 6,78 доллара на 1000 миль. Если же заряжаться на общественных станциях, дополнительные расходы увеличивались до 16,25 доллара на 1000 миль.

Для гибридов жара добавляла 13,02 доллара на 1000 миль из-за большего расхода топлива.

Главный вывод здесь универсален и для Украины: экономичность электромобиля во многом зависит от того, где его заряжают. Домашняя зарядка по бытовому тарифу остается главным преимуществом. Частое использование скоростных коммерческих зарядных станций делает электромобиль заметно дороже в повседневной эксплуатации.

В жару это становится ещё более ощутимым, поскольку автомобиль расходует больше энергии, а значит, заряжаться приходится чаще.

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Как подготовить электромобиль к жаре

Самый простой способ уменьшить потери запаса хода — охлаждать салон еще во время зарядки. Если автомобиль подключен к сети, кондиционер использует внешнюю энергию, а не заряд батареи.

Также стоит парковаться в тени или на крытой стоянке. Это банально, но разница между салоном, который час простоял под прямыми солнечными лучами, и салоном в тени может быть очень большой.

Перед поездкой лучше не включать кондиционер сразу на максимум, а использовать предварительное охлаждение через приложение, если автомобиль это поддерживает. В дороге поможет умеренная температура в салоне, а не режим « “» или «морозильная камера»”.

На трассе важно избегать длительного движения на очень высоких скоростях. Для электромобиля скорость свыше 110–120 км/ч в жару может заметно увеличить расход энергии.

Что делать владельцам гибридов

Гибрид в жару также требует внимания.

Во-первых, следить за давлением в шинах. Недокачанные шины увеличивают сопротивление качению, а значит, и расход топлива.

Во-вторых — не перегружать автомобиль лишними вещами. У гибридов каждый лишний килограмм тоже влияет на расход, особенно в городском цикле.

В-третьих — не игнорировать чистоту радиаторов и систем охлаждения. Для гибридов важно не только охлаждение двигателя, но и нормальная работа электрической части силовой установки.

Если автомобиль в жару чаще запускает бензиновый двигатель, хуже едет на электротяге или заметно увеличивает расход, стоит проверить систему охлаждения и состояние аккумулятора.

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Почему это важно для украинского рынка

Украинский авторынок быстро электрифицируется, но условия эксплуатации у нас не идеальны. Летом — жара, пробки и раскаленный асфальт. Зимой — мороз, снег и высокий спрос на обогрев. К этому добавляются риски отключений электроэнергии и неравномерное развитие зарядной инфраструктуры.

Поэтому покупателю электромобиля или гибрида стоит обращать внимание не только на паспортный запас хода или заявленный расход. Важны реальные сценарии: где автомобиль проводит ночь, есть ли домашняя зарядка, каковы ежедневные маршруты, сколько времени машина стоит в пробках и как часто приходится ездить по трассе.

Электромобиль может быть очень выгодным. Но больше всего он раскрывает свои преимущества тогда, когда владелец имеет доступ к домашней зарядке и понимает сезонные потери эффективности.

Гибрид остается хорошим компромиссом для тех, кто не хочет зависеть от зарядок, но хочет снизить расход топлива. Однако и он не является волшебной машиной, которая не реагирует на жару.

Что делать владельцам электромобилей в жару