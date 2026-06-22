В США зафиксированы массовые кражи катализаторов с гибридных автомобилей

Согласно анализу экспертов CARFAX, за прошлый год в стране было незаконно демонтировано более 137 000 каталитических нейтрализаторов, пишет Carscoops.

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Причины роста преступности и основные мишени

Чаще всего жертвами преступников становятся владельцы крупных автомобилей – пикапов и внедорожников. Причина такого выбора сугубо прагматична и механична: высокий дорожный просвет этих транспортных средств позволяет злоумышленникам легко проникать под днище машины без использования домкратов.

Самой популярной мишенью на американском рынке стал пикап Ford F-150, что обусловлено огромным количеством таких автомобилей на улицах городов. В целом рейтинг самых популярных среди воров моделей автомобилей в США выглядит следующим образом:

Ford F-150 Hyundai Tucson Ford Explorer Ram 2500 Chevrolet Silverado Chevrolet Traverse Ram 3500 Ford EcoSport Ford Expedition Chevrolet Trax

Экономическая выгода для злоумышленников

Главным стимулом для правонарушителей является наличие в деталях таких ценных материалов, как платина, палладий и родий. Стоимость родия за последний год увеличилась более чем вдвое, достигнув в марте отметки в 11 000 долларов за унцию (около 28,35 грамма). Несмотря на то, что эта цена ниже рекордных 30 000 долларов в 2021 году, она все равно остается чрезвычайно привлекательной для черного рынка.

Патрик Олсен из компании CARFAX отметил, что за обычный катализатор на пунктах приема можно получить от 25 до 300 долларов. В то же время катализаторы из гибридных автомобилей являются настоящим сокровищем и оцениваются в сумму до 1400 долларов, поскольку содержат значительно более высокую концентрацию драгоценных металлов.

Для самих автовладельцев подобные инциденты обходятся в серьёзные финансовые потери. Капрал полицейского участка Сайксвилла Аннелиз Барретт сообщила, что процесс демонтажа детали занимает у воров всего несколько минут. По данным правоохранителей, стоимость полной замены поврежденного узла может достигать 3000 долларов, что становится тяжелым финансовым ударом для водителей, не имеющих полного страхового полиса.

Способы защиты автомобиля от кражи

Хотя обеспечить стопроцентную безопасность транспортного средства вне закрытого гаража сложно, эксперты предлагают несколько эффективных методов противодействия преступникам. Специалисты рекомендуют оставлять машины в хорошо освещенных местах с интенсивным пешеходным движением, использовать гаражи или устанавливать системы освещения с датчиками движения на частных стоянках.

Дополнительно можно приобрести специальные защитные металлические клетки или специализированные противоугонные устройства, блокирующие доступ к выхлопной системе. Полиция также советует повысить уровень чувствительности штатной автомобильной сигнализации и выгравировать уникальный VIN-номер автомобиля непосредственно на корпусе катализатора, что существенно затруднит его дальнейшую сбыт и поможет отследить деталь в случае угона.