У США зафіксовано масові крадіжки каталізаторів від гібридних автомобілів

Згідно з аналізом аналітиків CARFAX, за минулий рік у країні було незаконно демонтовано понад 137 000 каталітичних нейтралізаторів, пише Carscoops.

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Причини зростання злочинності та головні мішені

Найчастіше жертвами злочинців стають власники великих автомобілів – пікапів та позашляховиків. Причина такого вибору є суто прагматичною та механічною: високий дорожній просвіт цих транспортних засобів дозволяє зловмисникам легко проникати під дно машини без використання домкратів.

Найпопулярнішою ціллю на американському ринку став пікап Ford F-150, що зумовлено величезною кількістю таких автівок на вулицях міст. Загалом рейтинг найпопулярніших серед злодіїв моделей автомобілів у США виглядає наступним чином:

Ford F-150 Hyundai Tucson Ford Explorer Ram 2500 Chevrolet Silverado Chevrolet Traverse Ram 3500 Ford EcoSport Ford Expedition Chevrolet Trax

Економічна вигода для зловмисників

Головним стимулом для правопорушників є наявність усередині деталей таких цінних матеріалів, як платина, паладій та родій. Вартість родію за останній рік збільшилася більш ніж удвічі, досягнувши в березні позначки в 11 000 доларів за унцію (близько 28,35 грама). Попри те, що ця ціна є меншою за рекордні 30 000 доларів у 2021 році, вона все одно залишається надзвичайно привабливою для чорного ринку.

Патрік Олсен з компанії CARFAX зазначив, що за звичайний каталізатор на пунктах прийому можна отримати від 25 до 300 доларів. Водночас нейтралізатори з гібридних автомобілів є справжнім скарбом і оцінюються у суму до 1400 доларів, оскільки вони містять значно більшу концентрацію дорогоцінних металів.

Для самих автовласників подібні інциденти обертаються серйозними фінансовими втратами. Капрал поліцейського відділку Сайксвілла Аннеліз Барретт повідомила, що процес демонтажу деталі займає у крадіїв лише кілька хвилин. За даними правоохоронців, вартість повної заміни пошкодженого вузла може сягати 3000 доларів, що стає важким фінансовим ударом для водіїв, які не мають повного страхового поліса.

Способи захисту автомобіля від крадіжки

Хоча забезпечити стовідсоткову безпеку транспортного засобу поза закритим гаражем важко, експерти пропонують кілька ефективних методів протидії злочинцям. Фахівці рекомендують залишати машини у добре освітлених місцях із високим потоком пішоходів, використовувати гаражі або встановлювати системи освітлення з датчиками руху на приватних майданчиках.

Додатково можна придбати спеціальні захисні металеві клітки або спеціалізовані протиугінні пристрої, що блокують доступ до вихлопної системи. Поліція також радить підвищити рівень чутливості штатної автомобільної сигналізації та вигравіювати унікальний VIN-номер автомобіля безпосередньо на корпусі каталізатора, що суттєво ускладнить його подальший збут і допоможе відстежити деталь у разі викрадення.