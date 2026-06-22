Что запрещено делать водителям во время сильной жары

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Нельзя оставлять детей и животных в салоне
С наступлением летней жары особую актуальность приобретает вопрос безопасности детей и домашних животных во время поездок. В полиции подчеркивают: оставлять ребенка или домашнего питомца даже на несколько минут в закрытом автомобиле в жаркую погоду крайне опасно.
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Салон нагревается за считанные минуты
Даже если температура воздуха на улице кажется умеренной, внутри автомобиля она стремительно растет. Под прямыми солнечными лучами салон превращается в настоящую ловушку, где температура за короткое время может достигать критических показателей.
По оценкам специалистов, каждые 10 минут температура в закрытом автомобиле может повышаться на 3–––5 градусов Цельсия. Это создает высокий риск теплового удара, обезвоживания и потери сознания.
Особенно уязвимы дети, ведь их организм перегревается значительно быстрее, чем у взрослых. Даже несколькоминутное пребывание в раскаленном салоне может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни.
Как обезопасить детей во время поездок
Во время поездок в жаркий период водителям рекомендуется соблюдать простые правила:
- Брать с собой достаточный запас питьевой воды.
- Делать регулярные остановки во время длительных поездок.
- Одевать детей в легкую и удобную одежду.
- Постоянно контролировать температуру в салоне автомобиля.
- Никогда не оставлять ребенка одного в транспортном средстве даже на короткое время.
Домашние животные также находятся в зоне риска
Высокие температуры представляют не меньшую опасность для собак, кошек и других домашних питомцев. Из-за особенностей терморегуляции животные могут очень быстро получить тепловой удар, последствия которого нередко становятся фатальными.
Поэтому владельцам животных также рекомендуется не оставлять их в припаркованных автомобилях, независимо от продолжительности отсутствия.
Что делать, если вы стали свидетелем опасной ситуации
Если вы заметили ребенка или животное, находящихся в закрытом автомобиле без присмотра взрослых, необходимо немедленно реагировать.
В таких случаях следует срочно позвонить по номеру 112 или 102 и сообщить о ситуации правоохранительным органам или экстренным службам.
Безопасность — превыше всего
Летняя жара может быть опасной не только на улице, но и внутри автомобиля. Соблюдение простых правил поможет избежать трагедий и сохранить жизнь и здоровье детей и домашних питомцев.
Помните: никакие дела не стоят даже нескольких минут риска для тех, кто полностью зависит от вашей ответственности.