Что запрещено делать водителям во время сильной жары

С наступлением летней жары особую актуальность приобретает вопрос безопасности детей и домашних животных во время поездок. В полиции подчеркивают: оставлять ребенка или домашнего питомца даже на несколько минут в закрытом автомобиле в жаркую погоду крайне опасно.

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Салон нагревается за считанные минуты

Даже если температура воздуха на улице кажется умеренной, внутри автомобиля она стремительно растет. Под прямыми солнечными лучами салон превращается в настоящую ловушку, где температура за короткое время может достигать критических показателей.

По оценкам специалистов, каждые 10 минут температура в закрытом автомобиле может повышаться на 3–––5 градусов Цельсия. Это создает высокий риск теплового удара, обезвоживания и потери сознания.

Особенно уязвимы дети, ведь их организм перегревается значительно быстрее, чем у взрослых. Даже несколькоминутное пребывание в раскаленном салоне может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни.

Как обезопасить детей во время поездок

Во время поездок в жаркий период водителям рекомендуется соблюдать простые правила:

Брать с собой достаточный запас питьевой воды.

Делать регулярные остановки во время длительных поездок.

Одевать детей в легкую и удобную одежду.

Постоянно контролировать температуру в салоне автомобиля.

Никогда не оставлять ребенка одного в транспортном средстве даже на короткое время.

Домашние животные также находятся в зоне риска

Высокие температуры представляют не меньшую опасность для собак, кошек и других домашних питомцев. Из-за особенностей терморегуляции животные могут очень быстро получить тепловой удар, последствия которого нередко становятся фатальными.

Поэтому владельцам животных также рекомендуется не оставлять их в припаркованных автомобилях, независимо от продолжительности отсутствия.

Что делать, если вы стали свидетелем опасной ситуации

Если вы заметили ребенка или животное, находящихся в закрытом автомобиле без присмотра взрослых, необходимо немедленно реагировать.

В таких случаях следует срочно позвонить по номеру 112 или 102 и сообщить о ситуации правоохранительным органам или экстренным службам.

Безопасность — превыше всего

Летняя жара может быть опасной не только на улице, но и внутри автомобиля. Соблюдение простых правил поможет избежать трагедий и сохранить жизнь и здоровье детей и домашних питомцев.

Помните: никакие дела не стоят даже нескольких минут риска для тех, кто полностью зависит от вашей ответственности.