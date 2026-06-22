Що заборонено робити водіям під час сильної спеки

З настанням літньої спеки особливої актуальності набуває питання безпеки дітей і домашніх тварин під час поїздок. У поліції наголошують: залишати дитину або домашнього улюбленця навіть на кілька хвилин у зачиненому автомобілі в спекотну погоду вкрай небезпечно.

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Салон нагрівається за лічені хвилини

Навіть якщо температура повітря на вулиці здається помірною, всередині автомобіля вона стрімко зростає. Під прямими сонячними променями салон перетворюється на справжню пастку, де температура за короткий час може досягати критичних показників.

За оцінками фахівців, кожні 10 хвилин температура у зачиненому автомобілі може підвищуватися на 3–5 градусів Цельсія. Це створює високий ризик теплового удару, зневоднення та втрати свідомості.

Особливо вразливими є діти, адже їхній організм перегрівається значно швидше, ніж у дорослих. Навіть кількахвилинне перебування у розпеченому салоні може становити серйозну загрозу для здоров’я та життя.

Як убезпечити дітей під час поїздок

Під час подорожей у спекотний період водіям рекомендують дотримуватися простих правил:

Брати із собою достатній запас питної води.

Робити регулярні зупинки під час тривалих поїздок.

Одягати дітей у легкий та комфортний одяг.

Постійно контролювати температуру в салоні автомобіля.

Ніколи не залишати дитину саму в транспортному засобі навіть на короткий час.

Домашні тварини також у зоні ризику

Високі температури становлять не меншу небезпеку для собак, котів та інших домашніх улюбленців. Через особливості терморегуляції тварини можуть дуже швидко отримати тепловий удар, наслідки якого нерідко стають фатальними.

Тому власникам тварин також рекомендують не залишати їх у припаркованих автомобілях незалежно від тривалості відсутності.

Що робити, якщо ви стали свідком небезпечної ситуації

Якщо ви помітили дитину або тварину, які перебувають у зачиненому автомобілі без нагляду дорослих, необхідно негайно реагувати.

У таких випадках слід терміново телефонувати за номером 112 або 102 та повідомити про ситуацію правоохоронцям або екстреним службам.

Безпека — насамперед

Літня спека може бути небезпечною не лише на вулиці, а й усередині автомобіля. Дотримання простих правил допоможе уникнути трагедій та зберегти життя і здоров’я дітей та домашніх улюбленців.

Пам’ятайте: жодні справи не варті навіть кількох хвилин ризику для тих, хто повністю залежить від вашої відповідальності.