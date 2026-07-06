BMW готовит обновленный кроссовер X2 в стиле линейки Neue Klasse

Свежие снимки Carscoops демонстрируют плановое обновление автомобиля в середине его жизненного цикла, которое визуально приблизит модель к старшим электрическим и бензиновым собратьям, в частности iX3 и X5. Появление этого прототипа последовало за началом тестов родственного кроссовера X1, с которым X2 делит общую техническую архитектуру.

Читайте также: Тест-драйв BMW 320i Touring: стоит ли покупать немецкий универсал, который сейчас дешевле седана

Визуальные изменения экстерьера и противоречивые ракурсы

Новинка получит обычный фейслифтинг, а не кардинальную смену поколения. Наибольшие изменения коснутся передней части кузова. Несмотря на пленку, заметно, что BMW интегрирует переработанную переднюю панель, вдохновленную концепцией семейства Neue Klasse. Кроссовер получит суженные фары с совершенно новой световой подписью дневных ходовых огней, а также измененную решетку радиатора в ретро-стиле.

Эксперты отмечают, что оптика будет отличаться от Х-образных элементов нового X5. Профиль автомобиля останется узнаваемым, однако задняя часть кузова получит модернизированные фонари с обновленной графикой. Это должно помочь четче отличить фейслифтинг от текущей версии, не нарушая привычный купеобразный силуэт. Шпионы выражают надежду, что дизайнеры существенно доработали заднюю часть кроссовера, поскольку массивный зад текущей модели является наиболее спорным элементом дизайна, который многие автолюбители считают неудачным.

Шпионам удалось зафиксировать несколько различных модификаций новинки: прототип начального уровня в комплектации Sport, который выдает наличие функционального нижнего воздухозаборника под фирменными "ноздрями" решетки радиатора, что является обязательным элементом для охлаждения двигателя внутреннего сгорания, а также спортивную модификацию X2 M35i. Второй тестовый автомобиль был оснащен фирменной выхлопной системой подразделения M Performance.

Электрическая версия iX2 и революция в интерьере

Полностью электрический вариант под названием iX2 будет разрабатываться параллельно. Он получит аналогичный комплекс стилистических изменений экстерьера, за исключением передней части – вместо открытой решетки радиатора электромобиль оснастят гладкой панелью. Поскольку под капотом нет бензинового двигателя, машине не нужны большие отверстия для притока воздуха.

Текущая версия BMW X2

Гораздо более существенные изменения запланированы в салоне автомобиля. Концерн BMW заменит текущую конфигурацию приборной панели на ультрасовременный цифровой интерфейс Panoramic iDrive, который сейчас постепенно внедряется во всей линейке бренда. Вместо традиционной приборной панели появится широкий проекционный дисплей от стойки до стойки у основания лобового стекла. Дополнит интерьер большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы в форме планшета, вынесенный на центральную часть приборной панели.

Техническая составляющая и сроки дебюта