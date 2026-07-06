BMW готує оновлений кросовер X2 у стилістиці сімейства Neue Klasse

Свіжі знімки Carscoops демонструють планове оновлення автомобіля в середині його життєвого циклу, яке візуально наблизить модель до старших електричних та бензинових побратимів, зокрема iX3 та X5. Поява цього прототипу відбулася слідом за початком тестів спорідненого кросовера X1, з яким X2 ділить спільну технічну архітектуру.

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Візуальні зміни екстер'єру та суперечливі ракурси

Новинка отримає звичайний фейсліфтинг, а не кардинальну зміну генерації. Найбільша трансформація очікує на передню частину кузова. Попри плівку, помітно, що BMW інтегрує перероблену передню панель, натхненну концепцією сімейства Neue Klasse. Кросовер отримає звужені фари з абсолютно новим світловим підписом денних ходових вогнів, а також змінену решітку радіатора у ретро-стилі.

Експерти зазначають, що оптика відрізнятиметься від Х-подібних елементів нового X5. Профіль автомобіля залишиться впізнаваним, проте задня частина кузова отримає модернізовані ліхтарі з оновленою графікою. Це повинно допомогти чіткіше відрізнити фейсліфтинг від поточної версії, не руйнуючи звичний купеподібний силует. Шпигуни висловлюють надію, що дизайнери суттєво доопрацювали корму кросовера, оскільки масивний задок поточної моделі є найбільш суперечливим елементом дизайну, який багато автолюбителів вважають невдалим.

Шпигунам вдалося зафіксувати кілька різних модифікацій новинки: прототип початкового рівня в комплектації Sport, який видає наявність функціонального нижнього повітрозабірника під фірмовими "ніздрями" решітки радіатора, що є обов'язковим елементом для охолодження двигуна внутрішнього згоряння, а також спортивну модифікацію X2 M35i. Другий тестовий автомобіль мав фірмову вихлопну систему підрозділу M Performance.

Електрична версія iX2 та революція в інтер'єрі

Повністю електричний варіант під назвою iX2 розвиватиметься паралельно. Він отримає аналогічний комплекс стилістичних змін екстер'єру, за винятком передньої частини – замість відкритої решітки радіатора електромобіль оснастять гладкою панеллю. Оскільки під капотом немає бензинового двигуна, машина не потребує великих отворів для зустрічного потоку повітря.

Поточний BMW X2

Набагато суттєвіші реформи заплановані в салоні автомобіля. Концерн BMW замінить поточну конфігурацію торпедо на ультрасучасний цифровий інтерфейс Panoramic iDrive, який зараз поступово впроваджується в усій лінійці бренду. Замість традиційного щитка приладів з'явиться широкий проєкційний дисплей від стійки до стійки біля основи лобового скла. Доповнить інтер'єр великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи у формі планшета, винесений на центральну частину приладової панелі.

Технічна складова та терміни дебюту