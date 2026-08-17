Дизельные бестселлеры июля: какие авто выбирали украинцы

В июле автопарк Украины пополнили более 5,2 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 5% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Из общего количества 1,3 тыс. автомобилей были новые, их продажи выросли на 8%. Еще более 3,9 тыс. дизельных авто были подержаны и импортированы из-за рубежа. В этом сегменте зафиксировано падение на 9%.
Среди новых легковых автомобилей дизельные автомобили в июле охватили 22,6% рынка. Год назад их доля составила 18,7%.
Среди импортируемых подержанных авто доля дизельных моделей составила 17,4%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в июле 2025 года. Средний возраст таких автомобилей составил 11 лет.
Самые новые дизельные авто
В пятерку лидеров по продажам вошли:
Volkswagen Touareg - 193 ед.
Renault Duster - 192 ед.
Toyota Land Cruiser Prado - 159 ед.
Skoda Kodiaq - 121 ед.
Toyota Hilux - 62 ед.
Самые популярные подержанные дизельные авто.
Среди импортируемых в Украину автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались:
Renault Megane - 327 ед.
Skoda Octavia - 281 ед.
Nissan Qashqai - 251 ед.
Volkswagen Passat - 199 ед.
Hyundai Santa Fe - 183 ед.
Таким образом, несмотря на всеобщее сокращение импорта дизельных автомобилей, их доля на рынке новых авто в июле заметно возросла. Самыми популярными дизельными новинками стали Volkswagen Touareg и Renault Duster, в то время как среди подержанного импорта лидировал Renault Megane.