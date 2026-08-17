Дизельные бестселлеры июля: какие авто выбирали украинцы

В июле автопарк Украины пополнили более 5,2 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 5% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Из общего количества 1,3 тыс. автомобилей были новые, их продажи выросли на 8%. Еще более 3,9 тыс. дизельных авто были подержаны и импортированы из-за рубежа. В этом сегменте зафиксировано падение на 9%.

Среди новых легковых автомобилей дизельные автомобили в июле охватили 22,6% рынка. Год назад их доля составила 18,7%.

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Среди импортируемых подержанных авто доля дизельных моделей составила 17,4%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в июле 2025 года. Средний возраст таких автомобилей составил 11 лет.

Самые новые дизельные авто

В пятерку лидеров по продажам вошли:

Volkswagen Touareg - 193 ед.

Renault Duster - 192 ед.

Toyota Land Cruiser Prado - 159 ед.

Skoda Kodiaq - 121 ед.

Toyota Hilux - 62 ед.

Самые популярные подержанные дизельные авто.

Среди импортируемых в Украину автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались:

Renault Megane - 327 ед.

Skoda Octavia - 281 ед.

Nissan Qashqai - 251 ед.

Volkswagen Passat - 199 ед.

Hyundai Santa Fe - 183 ед.

Таким образом, несмотря на всеобщее сокращение импорта дизельных автомобилей, их доля на рынке новых авто в июле заметно возросла. Самыми популярными дизельными новинками стали Volkswagen Touareg и Renault Duster, в то время как среди подержанного импорта лидировал Renault Megane.