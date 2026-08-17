Дизельні бестселери липня: які авто обирали українці

У липні автопарк України поповнили понад 5,2 тис. легкових автомобілів з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 5% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Із загальної кількості 1,3 тис. автомобілів були новими, їхні продажі зросли на 8%. Ще понад 3,9 тис. дизельних авто були вживаними та імпортованими з-за кордону. У цьому сегменті зафіксовано падіння на 9%.

Серед нових легковиків дизельні автомобілі у липні охопили 22,6% ринку. Рік тому їхня частка становила 18,7%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Серед імпортованих вживаних авто частка дизельних моделей склала 17,4%, що на 2 відсоткові пункти менше, ніж у липні 2025 року. Середній вік таких автомобілів становив 11 років.

Найпопулярніші нові дизельні авто

До п'ятірки лідерів за продажами увійшли:

Volkswagen Touareg — 193 од.

Renault Duster — 192 од.

Toyota Land Cruiser Prado — 159 од.

Skoda Kodiaq — 121 од.

Toyota Hilux — 62 од.

Найпопулярніші вживані дизельні авто

Серед автомобілів з пробігом, які імпортували в Україну, найбільшим попитом користувалися:

Renault Megane — 327 од.

Skoda Octavia — 281 од.

Nissan Qashqai — 251 од.

Volkswagen Passat — 199 од.

Hyundai Santa Fe — 183 од.

Таким чином, попри загальне скорочення імпорту дизельних автомобілів, їхня частка на ринку нових авто в липні помітно зросла. Найпопулярнішими дизельними новинками стали Volkswagen Touareg і Renault Duster, тоді як серед вживаного імпорту лідирував Renault Megane.