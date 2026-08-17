Дизельні бестселери липня: які авто обирали українці

Volkswagen Touareg
У липні автопарк України поповнили понад 5,2 тис. легкових автомобілів з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 5% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Із загальної кількості 1,3 тис. автомобілів були новими, їхні продажі зросли на 8%. Ще понад 3,9 тис. дизельних авто були вживаними та імпортованими з-за кордону. У цьому сегменті зафіксовано падіння на 9%.
Серед нових легковиків дизельні автомобілі у липні охопили 22,6% ринку. Рік тому їхня частка становила 18,7%.
Серед імпортованих вживаних авто частка дизельних моделей склала 17,4%, що на 2 відсоткові пункти менше, ніж у липні 2025 року. Середній вік таких автомобілів становив 11 років.
Найпопулярніші нові дизельні авто
До п'ятірки лідерів за продажами увійшли:
Volkswagen Touareg — 193 од.
Renault Duster — 192 од.
Toyota Land Cruiser Prado — 159 од.
Skoda Kodiaq — 121 од.
Toyota Hilux — 62 од.
Найпопулярніші вживані дизельні авто
Серед автомобілів з пробігом, які імпортували в Україну, найбільшим попитом користувалися:
Renault Megane — 327 од.
Skoda Octavia — 281 од.
Nissan Qashqai — 251 од.
Volkswagen Passat — 199 од.
Hyundai Santa Fe — 183 од.
Таким чином, попри загальне скорочення імпорту дизельних автомобілів, їхня частка на ринку нових авто в липні помітно зросла. Найпопулярнішими дизельними новинками стали Volkswagen Touareg і Renault Duster, тоді як серед вживаного імпорту лідирував Renault Megane.