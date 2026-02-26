Дизельные двигатели списывать рано: Detroit Diesel эту мысль продвигает очень активно в США и Европе

Рядные шестицилиндровые двигатели DD13, DD15 и DD16 будут использоваться в грузовиках Freightliner и Western Star. Об этом пишет eurotransport.de.

Все сделано так, чтобы они показали лучшую эффективность предыдущих моделей и соответствовали стандартам EPA по выбросам на 2027 год.

Новизны будет много

Поколение 6 – это новейшая эволюция, на которую, вероятно, согласится и Европа. Новизны в этих силовых агрегатах много. В частности, говорят об упрощенной системе впрыска для оптимизации горения, про масляную помпу с переменным объемом потока, асимметричный турбокомпрессор с перепускным клапаном.

Вероятно, самой интересной инновацией будет так называемый цикл Миллера, который повышает эффективность, очень рано закрывая впускной клапан, а также снижает температуру горения и, соответственно, выбросы NOx.

Варианты дизельных двигателей варьируются от 410 до 605 л.с. и от 1965 до 2780 ньютон-метров. Фото: Daimler Truck

По очистке выхлопных газов, то Detroit Diesel снова полагается на технологию Pre-SCR в компактном "Detroit 1-Box", который предназначен для почти нулевого снижения оксидов азота.

Моторы еще тестируются

По данным Daimler Truck, версии DD13 и DD15 шестого поколения будут доступны с января 2027 года, а Gen6 DD16 - с января 2028 года. С мерками разработок силовых агрегатов это очень благоприятные календарные сроки.

Производственной площадкой вновь является завод в Редфорде, штат Мичиган, США. Возможности для рядного шестицилиндрового двигателя DD13 с объемом 12,8 литра будут колебаться от 410 до 525 л.с. и от 1 965 до 2 510 ньютон-метров.

Запас хода DD15 с объемом 14,8 литра колеблется от 425 до 505 л.с. и от 2 100 до 2 575 ньютон-метров.

Вот так выглядит завод в Редфорде, где будут производить двигатели. Фото: Daimler Truck

15,6-литровый верхний двигатель DD16, наоборот, развивает минимум 560 и максимум 605 л.с., а Daimler Truck устанавливает максимальный крутящий момент от 2 510 до 2 780 ньютон-метров.

Европа посторонней не будет



Поколение 6 – это самая новая эволюция, по которой, вероятно, пойдет Европа. По данным Daimler Truck, двигатели Gen 6 от Detroit Diesel являются последней эволюцией глобальной платформы тяжелых дизельных двигателей (HDEP) Daimler Truck. Вероятно, последние разработки вскоре появятся в дизельных двигателях Daimler Truck для Европы, хотя и в адаптированной форме.