Единого тарифа на переправку уклонистов через границу не существует

Два таксиста и один уклонист

В Броварах Киевской области двое таксистов обещали переправить мужчину в Молдову за $21 000. Правда, осуществить обещанное не удалось, но замысел за полученные деньги уже был в процессе осуществления.

Обоим жителям города Бровары сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Читайте также Фургон с уклонистами и двумя машинами прикрытия до границы не доехал

Два варианта оказались неприемлемыми

Один из подозреваемых после знакомства с мужчиной сначала предлагал устроиться тому на работу водителем. Однако такое трудоустройство оказалось невыполнимым из-за отсутствия у мужчины водительского удостоверения.

Предложение снятия с воинского учета, для чего даже взяли все необходимые документы, также не прошло "из-за сложной ситуации с документами".

Резервное предложение сработало

Третий вариант оказался более удачным: мужчине предложили за 21 тыс. долларов подвезти в Винницу, а оттуда – до украино-молдавской границы. Там его выведут на тропу, о которой не знают даже пограничники.

Вероятно, один из организаторов схемы греет руки на еще теплом капоте автомобиля. Фото: оперативная съемка

На том этапе уже за работу возьмется другой таксист. Он поможет пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

Попытка заработать оценивается в 8 лет тюрьмы

Задержали участников схемы в порядке ст. 208 УПК во время получения 21 тыс. долларов США. Обоим задержанным сообщено о подозрении.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины, а именно как содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления указаний, советов и предоставления средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.



Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также Несмотря на платное мотоциклетное сопровождение, уклонисты до границы не добрались

На Буковине эта услуга дешевле

Там за организацию пересечения границы вне пункта пропуска двух мужчин запросили 30 тысяч долларов США – по 15 тысяч с каждого.

Организатором схемы переправки оказался 62-летний житель Киевщины. Ему, как сообщает Черновицкая областная прокуратура, инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Схема простая и привлекательная

В ходе следствия установлено, что мужчина организовал незаконную переправку двух 24-летних мужчин призывного возраста с территории Черновицкой области в Румынию вне установленных пунктов пропуска.

Мужчина немного озадачен финалом, ведь все было так хорошо продумано и распланировано. Фото: оперативная съемка

С одним из клиентов он лично встретился в одном из торговых центров Киева, где получил полную оплату и предоставил мужчине подробные инструкции. С другим общался через мессенджер в Telegram.

По всем правилам конспирации

Обоим мужчинам приказано прибыть в Черновцы, заселиться в отель и ждать дальнейших указаний. Впоследствии организатор лично приехал на место, встретился с мужчинами, познакомил их между собой и сообщил, когда и как именно состоится их переправка через границу.

Читайте также Уклонисты решили сбежать за границу на электросамокатах

Второй человек должен был передать средства через доверенное лицо. Организатор встретился с ним на одной из автозаправочных станций. После получения денег его задержали правоохранители.

Прикрыли, но может выйти под залог

Организатору схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 650 тысяч гривен залога.