Єдиного тарифу на переправлення ухилянтів через кордон не існує

Два таксисти й один ухилянт

У Броварах на Київщині двоє таксистів обіцяли переправити чоловіка в Молдову за $21 000. Щоправда, здійснити обіцяне не вдалося, але задум за отримані гроші уже був у процесі здійснення.

Обом мешканцям міста Бровари повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаного через державний кордон України. Про це пише Київська міська прокуратура.

Читайте також Фургон з ухилянтами і двома машинами прикриття до кордону не доїхав

Два варіанти виявилися неприйнятними

Один з підозрюваних після знайомства з чоловіком спочатку пропонував влаштуватись тому на роботу водієм. Однак таке працевлаштування виявилося нездійсненним через відсутність у чоловіка водійського посвідчення.

Пропозиція зняття з військового обліку, задля чого навіть взяли усі потрібні документи, також не пройшла "через складну ситуацію з документами".

Резервна пропозиція спрацювала

Третій варіант виявився більш вдалим: чоловікові запропонували за 21 тис. доларів підвезти до Вінниці, а звідти - до україно-молдовського кордону. Там його виведуть на стежку, про яку не знають навіть прикордонники.

Ймовірно, один з організаторів схеми гріє руки на ще теплому капоті автомобіля. Фото: оперативна зйомка

На тому етапі вже за роботу візьметься інший таксист. Він допоможе перетнути державний кордон поза пунктом пропуску.

Спроба заробити оцінюється у 8 років в'язниці

Затримали учасників схеми в порядку ст. 208 КПК під час отримання 21 тис. доларів США. Обом затриманим повідомлено про підозру.

Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме як сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок, порад та надання засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.



Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також Попри платний мотоциклетний супровід, ухилянти до кордону не добралися

На Буковині ця послуга дешевша

Там за організацію перетину кордону поза пунктом пропуску двох чоловіків запросили 30 тисяч доларів США — по 15 тисяч з кожного.

Організатором схеми переправлення виявися 62-річний житель Київщини. Йому, як повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, інкримінують незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Схема проста і приваблива

У ході слідства встановлено, що чоловік організував незаконне переправлення двох 24-річних чоловіків призовного віку з території Чернівецької області до Румунії поза встановленими пунктами пропуску.

Чоловік трохи спантеличений фіналом, адже все було так гарно продумано та розплановано. Фото: оперативна зйомка

З одним із клієнтів він особисто зустрівся в одному з торгових центрів Києва, де отримав повну оплату та надав чоловіку детальні інструкції. З іншим спілкувався через месенджер в Telegram.

За всіма правилами конспірації

Обом чоловікам наказано прибути до Чернівців, заселитися до готелю та чекати подальших вказівок. Згодом організатор особисто приїхав на місце, зустрівся з чоловіками, познайомив їх між собою та повідомив, коли і як саме відбудеться їх переправлення через кордон.

Читайте також Ухилянти вирішили втікти за кордон на електросамокатах

Другий чоловік мав передати кошти через довірену особу. Організатор зустрівся з нею на одній із автозаправних станцій. Після отримання грошей його затримали правоохоронці.

Прикрили, але може вийти під заставу

Організатору схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 650 тисяч гривень застави.