ЕС переводит техпаспорта "в цифру": бумажные документы постепенно исчезнут

Новые правила уже одобрил комитет Европарламента по транспорту и туризму (TRAN). Об этом сообщает vitrina.pl.

Правда, произойдет это не сегодня, не завтра и не через год. Есть для этого переходный период. Новость не столько порадовала водителей, сколько разочаровала многочисленных продавцов машин вторичного рынка – продавать теперь будет сложнее, поскольку пробег, все сервисные работы и ремонт будут внесены в общеевропейскую базу данных.

Что изменится для водителей

Цифровой техпаспорт станет основной формой регистрационного документа в странах ЕС. В нем будет храниться вся ключевая информация об автомобиле:

марка и модель;

масса авто;

данные владельца;

результаты техосмотров;

причины возможного снятия с регистрации.

Документы планируют интегрировать в единую электронную систему, что должно упростить проверки, перерегистрацию авто и работу сервисных центров.

ЕС начнет контролировать пробег автомобилей

Одним из главных нововведений станет автоматический обмен данными между странами Евросоюза.

Речь идет прежде всего о:

о пробеге автомобиля;

истории техосмотров;

регистрационных данных;

информации о нарушениях и ограничениях.

Фактически это должно существенно усложнить жизнь продавцам, которые "скручивают" пробег перед продажей автомобилей.

Кроме того, новая система поможет бороться с легализацией угнанных авто через перерегистрацию в разных странах ЕС.

Бумажные документы не исчезнут полностью

Несмотря на цифровизацию, бумажный техпаспорт останется доступным – но только по желанию владельца.

Для быстрой проверки данных в документах также будут использовать QR-коды, которые будут работать по всему Евросоюзу.

На полный переход странам ЕС дадут до трех лет после окончательного принятия закона. Фактически Евросоюз движется к созданию единой цифровой базы автомобилей, где будет доступна вся история машины – от регистрации до пробега и технического состояния.