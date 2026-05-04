ЄС переводить техпаспорти "в цифру": паперові документи поступово зникнуть

Нові правила вже схвалив комітет Європарламенту з транспорту та туризму (TRAN). Про це повідомляє vitrina.pl.

Щоправда, станеться це не сьогодні, не завтра і не через рік. Є для цього перехідний період. Новина не стільки порадувала водіїв, скільки розчарувала численних продавців машин вторинного ринку – продавати тепер буде складніше, оскільки пробіг, усі сервісні роботи та ремонт будуть внесені в загальноєвропейську базу даних.

Що зміниться для водіїв

Цифровий техпаспорт стане основною формою реєстраційного документа в країнах ЄС. У ньому зберігатиметься вся ключова інформація про автомобіль:

марка та модель;

маса авто;

дані власника;

результати техоглядів;

причини можливого зняття з реєстрації.

Документи планують інтегрувати в єдину електронну систему, що має спростити перевірки, перереєстрацію авто та роботу сервісних центрів.

ЄС почне контролювати пробіг автомобілів

Одним із головних нововведень стане автоматичний обмін даними між країнами Євросоюзу.

Йдеться насамперед про:

пробіг автомобіля;

історію техоглядів;

реєстраційні дані;

інформацію про порушення та обмеження.

Фактично це має суттєво ускладнити життя продавцям, які "скручують" пробіг перед продажем автомобілів.

Крім того, нова система допоможе боротися з легалізацією викрадених авто через перереєстрацію в різних країнах ЄС.

Паперові документи не зникнуть повністю

Попри цифровізацію, паперовий техпаспорт залишиться доступним – але лише за бажанням власника.

Для швидкої перевірки даних у документах також використовуватимуть QR-коди, які працюватимуть по всьому Євросоюзу.

На повний перехід країнам ЄС дадуть до трьох років після остаточного ухвалення закону. Фактично Євросоюз рухається до створення єдиної цифрової бази автомобілів, де буде доступна вся історія машини – від реєстрації до пробігу та технічного стану.