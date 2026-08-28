Еще 17 бронированных эвакуационных машин передали армейским медикам

Первые 13 автомобилей закупили и передали медикам раньше. Таким образом, в течение лета за собранные средства UNITED24 и благодаря поддержке партнеров и доноров в армию поступили все 30 законтрактованных бронированных эвакуационных авто.

В сообщении не указана модель, изготовитель, но из видео видно, что это машины канадской компании INKAS Armored Vehicle Manufacturing.

Бронированные и специализированные

Речь идет о полноприводных INKAS Sentry на шасси Ford F-550 Heavy Duty. Автомобили имеют бронезащиту Stanag 4569 Level 2. Она предусматривает защиту от обломков артиллерийских снарядов, бронебойно-зажигательных шаров, а также мин и самодельных взрывных устройств соответствующих уровней.

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Вся законтрактованная партия медеваков в количестве 30 машин уже отправлена в войска. Фото: релиз Минздрав Украины

Дополнительную защиту обеспечивает конструкция дверей с перекрытием швов, что уменьшает риск проникновения шаров через стыки.

Для продолжения движения после повреждения колес машины оснащены шинами Run-Flat.

Медицинский отсек на троих раненых

Салон разделен на кабину водителя и медицинский отсек. Автомобиль может перевозить до 10 человек, а медицинское отделение рассчитано на двух медработников и до трех пациентов, в том числе лежащих на носилках.

Комплектация включает два комплекта носилок с креплениями, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, ручное устройство для вентиляции легких, монитор пациента, кислородный концентратор и держатели для инфузионных растворов.

390 сил и запас хода до 600 км

INKAS Sentry оснащен дизельным двигателем мощностью 330 л.с. и автоматической коробкой передач. Полный привод и запас хода до 600 км позволяют использовать машины на сложном бездорожье и во время продолжительных эвакуационных маршрутов.

Основные характеристики INKAS Sentry. Инфографика: Авто24

Для работы в опасных условиях автомобили также получили системы ночного видения, кругового обзора 360°, связь между кабиной и медицинским отсеком, бронированные окна и возможность установления спутниковой связи Starlink или его аналогов.

Основное предназначение машин – более безопасна эвакуация раненых из районов, где использование обычного санитарного транспорта слишком рискованно.