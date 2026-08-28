Ще 17 броньованих евакуаційних машин передали армійським медикам

Перші 13 автомобілів закупили та передали медикам раніше. Таким чином, упродовж літа за зібрані кошти UNITED24 та завдяки підтримці партнерів і донорів до війська надійшли всі 30 законтрактованих броньованих евакуаційних авто.

У повідомленні не вказано модель, виробника, але з відео видно, що це машини канадської компанії INKAS Armored Vehicle Manufacturing.

Броньовані та спеціалізовані

Йдеться про повнопривідні INKAS Sentry на шасі Ford F-550 Heavy Duty. Автомобілі мають бронезахист Stanag 4569 Level 2. Він передбачає захист від уламків артилерійських снарядів, бронебійно-запалювальних куль, а також мін і саморобних вибухових пристроїв відповідних рівнів.

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Вся законтрактована партія медеваків у кількості 30 машин уже відправлена у війська. Фото: реліз Мінохорони здоров'я України

Додатковий захист забезпечує конструкція дверей із перекриттям швів, що зменшує ризик проникнення куль через стики.

Для продовження руху після пошкодження коліс машини оснащені шинами Run-flat.

Медичний відсік на трьох поранених

Салон розділений на кабіну водія та медичний відсік. Автомобіль може перевозити до 10 людей, а медичне відділення розраховане на двох медпрацівників і до трьох пацієнтів, зокрема лежачих на ношах.

Комплектація включає два комплекти нош із кріпленнями, дефібрилятор, апарат ШВЛ, ручний пристрій для вентиляції легень, монітор пацієнта, кисневий концентратор та тримачі для інфузійних розчинів.

390 сил і запас ходу до 600 км

INKAS Sentry оснащені дизельним двигуном потужністю 330 к.с. та автоматичною коробкою передач. Повний привід і запас ходу до 600 км дозволяють використовувати машини на складному бездоріжжі та під час тривалих евакуаційних маршрутів.

Основні характеристики медевака INKAS Sentry. Інфографіка: Авто24

Для роботи в небезпечних умовах автомобілі також отримали системи нічного бачення, кругового огляду 360°, зв'язок між кабіною та медичним відсіком, броньовані вікна та можливість встановлення супутникового зв'язку Starlink або його аналогів.

Основне призначення машин – безпечніша евакуація поранених із районів, де використання звичайного санітарного транспорту є надто ризикованим.