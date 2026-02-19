Японцы привезли необходимую технику в Чернигов: что именно

ФОТО: мэрия Чернигова|
Экскаваторов-погрузчиков JCB 4CX в транше больше всего
Кроме уже упомянутого выше количества машин, еще две единицы тяжелой спецтехники ожидаются в ближайшее время.
Общая стоимость транспортного транша составляет почти 65 миллионов гривен. Об этом сообщает мэрия Чернигова.
Япония профинансировала
Поставка состоялась в рамках проекта международной технической помощи "Проект экстренного восстановления и реконструкции". Программа финансируется правительством Японии через японское агентство международного сотрудничества (JICA).
В Чернигов техника поступила оправдано. Помощь особенно важна для города, которое понесло потери коммунальной техники из-за обстрелов в 2022 году.
Спецтехника строительного сегмента приобретена за счет правительства Японии. Фото: мэрия Чернигова
Что закуплено:
- фронтальный погрузчик - 1 единица;
- экскаваторы – 3 единицы;
- экскаваторы-погрузчики – 9 единиц;
- бульдозеры – 2 единицы (еще в пути, на подходе).
Новая техника значительно усилит способность городских служб выполнять работы по благоустройству, ремонту и обслуживанию жилой и коммунальной инфраструктуры.
Техника будет работать на общество
Машины распределены между коммунальными предприятиями города. Обновление технического парка позволит повысить эффективность работы городских служб и обеспечить бесперебойную жизнедеятельность Чернигова в условиях военного времени.
Кто получил спецтехнику:
- Черниговводоканал;
- АТП-2528;
- Теплокоммунэнерго;
- Деснянское;
- Новозаводское;
- ЖЭК-10;
- ЖЭК-13;
- Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания.