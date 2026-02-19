Японцы привезли необходимую технику в Чернигов: что именно

Кроме уже упомянутого выше количества машин, еще две единицы тяжелой спецтехники ожидаются в ближайшее время.

Общая стоимость транспортного транша составляет почти 65 миллионов гривен. Об этом сообщает мэрия Чернигова.

Япония профинансировала

Поставка состоялась в рамках проекта международной технической помощи "Проект экстренного восстановления и реконструкции". Программа финансируется правительством Японии через японское агентство международного сотрудничества (JICA).

В Чернигов техника поступила оправдано. Помощь особенно важна для города, которое понесло потери коммунальной техники из-за обстрелов в 2022 году.

Спецтехника строительного сегмента приобретена за счет правительства Японии. Фото: мэрия Чернигова

Что закуплено:

фронтальный погрузчик - 1 единица;

- 1 единица; экскаваторы – 3 единицы;

– 3 единицы; экскаваторы-погрузчики – 9 единиц;

– 9 единиц; бульдозеры – 2 единицы (еще в пути, на подходе).

Новая техника значительно усилит способность городских служб выполнять работы по благоустройству, ремонту и обслуживанию жилой и коммунальной инфраструктуры.



Техника будет работать на общество

Машины распределены между коммунальными предприятиями города. Обновление технического парка позволит повысить эффективность работы городских служб и обеспечить бесперебойную жизнедеятельность Чернигова в условиях военного времени.

Кто получил спецтехнику: