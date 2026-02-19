Японці привезли потрібну техніку в Чернігів: яку саме

Окрім уже згаданої вище кількості машин, ще дві одиниці важкої спецтехніки очікуються найближчим часом.

Загальна вартість транспортного траншу становить майже 65 мільйонів гривень. Про це повідомляє мерія Чернігова.

Японія профінансувала

Постачання відбулося в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Проєкт екстреного відновлення та реконструкції". Програма фінансується урядом Японії через японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

До Чернігова техніка надійшла виправдано. Допомога особливо важлива для міста, яке зазнало втрат комунальної техніки через обстріли у 2022 році.

Спецтехніка будівельного сегмента придбана коштом уряду Японії. Фото: мерія Чернігова

Що закуплено:

фронтальний навантажувач - 1 одиниця;

- 1 одиниця; екскаватори – 3 одиниці;

– 3 одиниці; екскаватори-навантажувачі – 9 одиниць;

– 9 одиниць; бульдозери – 2 одиниці (ще в дороз, на підході).

Нова техніка значно посилить спроможність міських служб виконувати роботи з благоустрою, ремонту та обслуговування житлової й комунальної інфраструктури.



Техніка працюватиме на громаду

Машини розподілено між комунальними підприємствами міста. Оновлення технічного парку дозволить підвищити ефективність роботи міських служб та забезпечити безперебійну життєдіяльність Чернігова в умовах воєнного часу.

Хто отримав спецехніку: