Евро-7 уже на горизонте: насколько и какие именно машины подорожают

Несмотря на то, что это формально можно считать эволюцией действующего Евро-6, для покупателей последствия будут ощутимыми – новые авто подорожают, а бюджетный сегмент фактически исчезнет.

Эксперты издания Autotrendy прогнозируют автомобили стоимостью до 20 000 евро из продажи практически исчезнут. Покупка нового автомобиля до ноября 2026 года может сэкономить тысячи.

Почему будут дорожать авто

Главное изменение – не в самих лимитах выбросов, а в условиях их проверки. Новый стандарт предусматривает:

тестирование в реальных условиях (холод, влага, ежедневная эксплуатация);

постоянный бортовой мониторинг выбросов в течение всего срока службы;

впервые – контроль выбросов тормозной пыли (до 3 мг/км).

Это означает более сложные и дорогие технологии – а значит, и более высокую цену для покупателя.

Сколько прибавят в цене

Автопроизводители подсчитали расходы. Новые модели по-разному пострадают от роста цен в зависимости от сегмента. Поэтому сравнение говорит само за себя.

По оценкам производителей, наименьшее подорожание ожидается в премиум-сегменте, там будет минимальное.

Самый большой удар – по доступному сегменту. Статистика показывает, что часть моделей до €20 тыс. уже исчезает с рынка, а после введения Евро-7 этот класс может фактически прекратить существование.

Электромобили тоже не "в стороне"

Новые правила затрагивают и электрокары - из-за батарей. Впервые вводятся обязательные гарантии:

80% емкости после 5 лет или 100 тыс. км;

72% – после 8 лет или 160 тыс. км.

Это повысит качество аккумуляторов, но и добавит стоимости самим авто.



Ключевые даты

29 ноября 2026 года – новые модели должны соответствовать Евро-7;

29 ноября 2027 года – стандарт станет обязательным для всех новых регистраций.

Покупать или ждать

Дилерские центры Европы уже готовятся к распродаже складов – скидки на авто 2026 года могут достигать €2000–4000.

Вывод простой:

авто с ДВС выгоднее купить сейчас;

электромобиль – можно подождать из-за лучших гарантий.

Фактически Евро-7 ставит точку в эпохе "доступных новых авто". И тем, кто планирует покупку, стоит решать быстро – пока цены еще не выросли.