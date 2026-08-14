Европа готовится к массовым роботам: Uber начинает с пяти городов

О расширении партнерства сообщает CnEVPost со ссылкой на Pony AI. Компании начнут с уже запланированного сервиса в Загребе, а затем выйдут еще в четыре европейских города. Конкретные города и сроки запуска будут объявлены постепенно.

Первым станет Загреб

Сотрудничество Uber и Pony AI началось еще в 2025 году, когда компании договорились интегрировать автономные автомобили Pony AI в глобальную платформу Uber.

В марте 2026 г. к проекту присоединилась хорватская компания Verne. Именно она должна стать локальным владельцем и оператором парка робота в Загребе.

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Теперь сервис готовится к запуску непосредственно в приложении Uber. Пассажир будет заказывать автомобиль так же, как обычное такси, но поездку сможет выполнять машина без водителя.

Авто24 еще в прошлом году писал, что китайские автономные такси Pony AI готовятся к выходу в Европу. Тогда компания уже проводила испытания в Люксембурге и готовила европейскую экспансию.

Pony AI дает автопилот, Uber дает клиентам

Роли компаний в этом партнерстве верно разделены.

Pony AI отвечает за систему автономного управления четвертого уровня L4, программное обеспечение и опыт эксплуатации больших беспилотных парков.

Uber обеспечивает доступ к клиентам, бронирование, оплату, поддержку пассажиров и интеграцию робота в собственное приложение.

Непосредственной эксплуатацией парка в каждой стране будут заниматься местные партнеры. Они будут отвечать за сами автомобили, обслуживание и ежедневную работу флота.

Такой подход позволяет Uber не покупать тысячи роботакси самостоятельно, а масштабировать сервис через партнеров в разных странах.

Что означает четвертый уровень автономности

Pony AI использует систему уровня L4.

Это означает, что автомобиль может управлять, ускоряться, тормозить, перестраиваться и выполнять маневры без постоянного контроля человека, но только в пределах определенной территории и в установленных условиях.

От систем второго уровня, которые сегодня устанавливают в серийных автомобилях, принципиальная разница. У L2 водитель должен постоянно контролировать дорогу и быть готовым мгновенно вмешаться. У L4 управления в определенной зоне берет на себя автомобиль.

Именно поэтому роботы могут работать без водителя в салоне.

Авто24 уже рассказывал о полностью беспилотные такси Uber и WeRide в Абу-Даби. Там машины уже совершают коммерческие поездки без водителя и инженера-страхователя.

Более 2000 машин для Европы

Новый план предполагает развертывание более чем 2000 роботокси в пяти европейских городах.

Это уже не несколько десятков тестовых автомобилей, а полноценный коммерческий парк.

Первым станет Загреб, дальше партнеры планируют добавить еще четыре города. Названия пока не разглашаются.

Одновременно соглашение будет расширено и на Ближний Восток.

Для Pony AI это возможность быстро выйти на новые рынки без создания своей службы такси с нуля. Для Uber это способ добавить автономные автомобили к платформе, не разрабатывая свой автопилот.

Uber собирает различных производителей роботакси

Pony AI далеко не единственный партнер Uber в сфере автономного транспорта.

Компания уже работает с китайской WeRide на Ближнем Востоке. В Лондоне Uber сотрудничает с британской Wayve, получившей разрешение на тестирование роботокси под наблюдением оператора.

Отдельный проект в британской столице Uber тестирует вместе с китайской Baidu и ее сервисом Apollo Go.

Фактически Uber выбирает модель универсальной платформы. Вместо разработки одного собственного автономного автомобиля компания интегрирует технологии разных производителей в свое приложение.

Подобный подход уже используется в США в сотрудничестве с Waymo.

Китайские компании одновременно заходят в Европу

Pony AI– не единственная китайская компания, которая активно двигается на европейский рынок роботокси.

WeRide договорилась с датской GreenMobility о запуске автономных автомобилей в Дании в 2027 году.

Momenta, которая также сотрудничает с Uber, получила разрешение тестировать роботокси в Германии.

Это создает любопытную ситуацию. Европейские автопроизводители десятилетиями экспортировали технологии и автомобили в Китай, а теперь китайские компании привозят в Европу уже готовые системы автономного управления.

Что изменится для обычного пассажира

Для пользователя Uber схема должна быть максимально простой.

Не нужно загружать отдельное приложение Pony AI или создавать новый аккаунт. Заказ, оплата и поддержка останутся в обычном Uber.

Главная разница станет заметной, когда к точке посадки приедет автомобиль без водителя.

Именно такая модель уже работает в партнерстве Uber с другими операторами роботакси. В будущем пассажир может даже не выбирать между человеком и роботом, поскольку платформа будет автоматически подбирать доступный автомобиль.

Для водителей такси это уже не далекая перспектива

Пока работакси будут работать только в отдельных городах и определенных зонах. Поэтому говорить о скором исчезновении профессии водителя такси рано.

Но масштаб более 2000 автомобилей показывает, что технология переходит из тестовой фазы к коммерческому использованию.

Еще год назад Pony AI только испытывала свои машины в Европе. Теперь вместе с Uber компания готовит сразу пять городских парков.

Если проект покажет стабильную работу и приемлемую экономику, следующим шагом станет расширение географии. Для рынка такси это означает, что конкуренция между водителем и алгоритмом в Европе уже начинается.