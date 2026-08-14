Європа готується до масових роботаксі: Uber починає з п'яти міст

Про розширення партнерства повідомляє CnEVPost із посиланням на Pony AI. Компанії почнуть з уже запланованого сервісу в Загребі, а потім вийдуть ще у чотири європейські міста. Конкретні міста та строки запуску оголошуватимуть поступово.

Першим стане Загреб

Співпраця Uber і Pony AI почалася ще у 2025 році, коли компанії домовилися інтегрувати автономні автомобілі Pony AI у глобальну платформу Uber.

У березні 2026 року до проєкту приєдналася хорватська компанія Verne. Саме вона має стати локальним власником та оператором парку роботаксі у Загребі.

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Тепер сервіс готують до запуску безпосередньо у застосунку Uber. Пасажир замовлятиме автомобіль так само, як звичайне таксі, але поїздку зможе виконувати машина без водія.

Авто24 ще торік писав, що китайські автономні таксі Pony AI готуються до виходу в Європу. Тоді компанія вже проводила випробування у Люксембурзі та готувала європейську експансію.

Pony AI дає автопілот, Uber дає клієнтів

Ролі компаній у цьому партнерстві чітко розділені.

Pony AI відповідає за систему автономного керування четвертого рівня L4, її програмне забезпечення та досвід експлуатації великих безпілотних парків.

Uber забезпечує доступ до клієнтів, бронювання, оплату, підтримку пасажирів та інтеграцію роботаксі у власний застосунок.

Безпосередньою експлуатацією парку в кожній країні займатимуться місцеві партнери. Вони відповідатимуть за самі автомобілі, обслуговування та щоденну роботу флоту.

Такий підхід дозволяє Uber не купувати тисячі роботаксі самостійно, а масштабувати сервіс через партнерів у різних країнах.

Що означає четвертий рівень автономності

Pony AI використовує систему рівня L4.

Це означає, що автомобіль може самостійно керувати, прискорюватися, гальмувати, перебудовуватися та виконувати маневри без постійного контролю людини, але лише в межах визначеної території та за встановлених умов.

Від систем другого рівня, які сьогодні встановлюють у серійних автомобілях, різниця принципова. У L2 водій повинен постійно контролювати дорогу і бути готовим миттєво втрутитися. У L4 керування у визначеній зоні бере на себе автомобіль.

Саме тому роботаксі можуть працювати без водія в салоні.

Авто24 уже розповідав про повністю безпілотні таксі Uber і WeRide в Абу-Дабі. Там машини вже виконують комерційні поїздки без водія та інженера-страхувальника.

Понад 2000 машин для Європи

Новий план передбачає розгортання більш ніж 2000 роботаксі у п'яти європейських містах.

Це вже не кілька десятків тестових автомобілів, а повноцінний комерційний парк.

Першим стане Загреб, далі партнери планують додати ще чотири міста. Назви поки не розголошуються.

Одночасно угоду розширять і на Близький Схід.

Для Pony AI це можливість швидко вийти на нові ринки без створення власної служби таксі з нуля. Для Uber це спосіб додати автономні автомобілі до платформи, не розробляючи власний автопілот.

Uber збирає різних виробників роботаксі

Pony AI далеко не єдиний партнер Uber у сфері автономного транспорту.

Компанія вже працює з китайською WeRide на Близькому Сході. У Лондоні Uber співпрацює з британською Wayve, яка отримала дозвіл на тестування роботаксі під наглядом оператора.

Окремий проєкт у британській столиці Uber тестує разом із китайською Baidu та її сервісом Apollo Go.

Фактично Uber обирає модель універсальної платформи. Замість розробки одного власного автономного автомобіля компанія інтегрує технології різних виробників у свій застосунок.

Подібний підхід уже використовується у США у співпраці з Waymo.

Китайські компанії одночасно заходять у Європу

Pony AI – не єдина китайська компанія, яка активно рухається на європейський ринок роботаксі.

WeRide домовилася з данською GreenMobility про запуск автономних автомобілів у Данії у 2027 році.

Momenta, яка також співпрацює з Uber, отримала дозвіл тестувати роботаксі в Німеччині.

Це створює цікаву ситуацію. Європейські автовиробники десятиліттями експортували технології та автомобілі до Китаю, а тепер китайські компанії привозять до Європи вже готові системи автономного керування.

Що зміниться для звичайного пасажира

Для користувача Uber схема має бути максимально простою.

Не потрібно буде завантажувати окремий застосунок Pony AI або створювати новий акаунт. Замовлення, оплата та підтримка залишаться у звичному Uber.

Головна різниця стане помітною, коли до точки посадки приїде автомобіль без водія.

Саме така модель уже працює у партнерстві Uber з іншими операторами роботаксі. У майбутньому пасажир може навіть не обирати між людиною та роботом, оскільки платформа автоматично підбиратиме доступний автомобіль.

Для водіїв таксі це вже не далека перспектива

Поки роботаксі працюватимуть лише в окремих містах та визначених зонах. Тому говорити про швидке зникнення професії водія таксі зарано.

Але масштаб у понад 2000 автомобілів показує, що технологія переходить із тестової фази до комерційного використання.

Ще рік тому Pony AI лише випробовувала свої машини в Європі. Тепер разом з Uber компанія готує одразу п'ять міських парків.

Якщо проєкт покаже стабільну роботу та прийнятну економіку, наступним кроком стане розширення географії. Для ринку таксі це означає, що конкуренція між водієм і алгоритмом у Європі вже починається.