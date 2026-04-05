Фоторадар в польской столице в очередной раз разбили: почему он так донимает водителей

Неизвестный повредил радар, несмотря на систему видеонаблюдения – две видеокамеры работают на столбе выше в режиме 24/7.

При этом полиция узнала об инциденте лишь после запроса журналистов – ранее никто не сообщал об ущербе. Хронологию вандало-партизанских поступков и вероятные причины этого нетипичного явления изучали в редакции Авто24.

Прибор выведен из строя в ночь с субботы на воскресенье, то есть с 28 на 29 марта. Немедленно заменить его не получится, поскольку ремонт требует времени. Свободного парка приборов для замены служба не имеет.

Хронология "покушений" на фоторадар

Этот радар был смонтирован в Варшаве на Переулках Иерусалима 14 ноября 2024 года. В течение первой недели работы камера стала рекордсменом – она зафиксировала тысячи нарушений ограничения скорости.

В среднем количество фотофиксаций доходило до 300 нарушений в сутки, то есть 12,5 нарушений в час. Это, если еще точнее, одно нарушение за чуть менее чем каждые 5 минут.

Для партизанских методов борьбы с многофункциональным фоторадаром лучше всего подходит молоток, но краска или лом дают не худший результат. Правда, это все – вандализм.



Три месяца работы и – гоп-стоп

В начале февраля 2025-го впервые фоторадар сломали. Ремонтировали более двух месяцев и уже в апреле 2025 года прибор вернули на место полностью исправным. Он тщательно все фиксировал и, вероятно, привлек внимание еще на этапе его монтажа.

И суток не прошло как наказание нашлось

Как это было не прискорбно, но уже в первую ночь неизвестный разбил фоторадар молотком (см. видео ниже). Народный мститель делал свое дело без спешки и очень старательно.



При этом никто из водителей, которые проезжали мимо места "казни" прибора фотофиксации скорости по крайней левой полосе в оба направления, не поделился данными с видеорегистратора, где в свете фар хорошо было видно старательного в работе мужчину.

Усердие водители уважают

Единственное видео попало в сеть только отснятое издалека, Правда, с крайней правой полосы до столба с радаром по центру дороги лицо не разобрать даже при увеличении изображения.

Однако было хорошо видно усердие неизвестного – лупил на совесть. Борца с поставщиком информации для "писем счастья" никто не сдал, его ищут до сих пор.

Краска против фоторадара не хуже молотка

Когда 23 декабря 2025 года радар вернули на место, полиция и дорожная служба не могла нарадоваться. А все потому, что вандализму положен конец благодаря установленной системе видеонаблюдения.

Народного мстителя или мстителей, это не остановило. Рождественские праздники прошли и уже в ночь со 2 на 3 января 2026 года устройство облили краской. Отмыть оптику от "химических соединений" не удалось. Прибор снова демонтировали и отправили в ремонт.

Прибор невезения в Варшаве

Как бы там ни берегли тот фоторадар после ремонта и установки, он долго не работал. Как отметили мы в начале рассказа, все произошло 29 марта. Догадайтесь с трех раз, что с ним произошло..

Не скоростью единой тот радар допекает

Мониторинг Авто24 показал, что на этом месте "прописана" модель Photoradar Traffistar SR390 от немецкой компании Jenoptik. Этот прибор не является стандартным "спидометром". Он отслеживает гораздо более широкий спектр правонарушений, начиная от ремней безопасности и телефонных звонков, до езды “на бампере” или поворота в несанкционированном месте.

Главная инспекция дорожного транспорта (GITD) начала установку современных камер контроля скорости TraffiStar SR390 на польских дорогах в апреле 2024 года. Возможности оборудования выходят за рамки стандартного мониторинга скорости и фотографирования.

Что может делать камера TraffiStar SR390:

считывать скорость транспортных средств;

фиксировать проезд проехать на красный свет;

проверить, выполнил ли водитель правильный маневр (например, поворот, несмотря на запрет или красный свет);

следить за правонарушениями против пешеходов.

считывает номерные знаки и определяет тип транспортного средства;

знает индивидуальные ограничения скорости и устанавливает их для конкретных типов транспортных средств;

одновременно контролирует до шести полос движения;

измеряет скорость шести транспортных средств одновременно;

исследует поведение водителей, движущихся в обоих направлениях;

фотографирует и записывает короткие видео правонарушений.

Производитель использует лазерные и радарные датчики для обеспечения точных измерений. Фото: GITD

Таким образом камера может распознавать, или это легковые автомобили, или грузовики. Поэтому алгоритм может применять отдельные ограничения скорости для каждой категории – если она работает на дороге, где существуют такие различия.

Например, за пределами населенных пунктов камера зафиксирует грузовик за превышение скорости 70 км/ч, но не среагирует на легковушку, которой такая скорость разрешена, или сделает что-либо из вышеперечисленного.

Место покушения остается загадкой, но предположение есть

Однако во всей Варшаве нигде этот прибор не подвергался вандальным действиям, чего не скажешь о Переулках Иерусалима. То место для фоторадара оказалось провальным.

В такой непонятной ситуации водители отмечают, что аварийностью этот участок дороги никоим образом не выделяется среди уличной сети Варшавы.

Вероятнее всего, это просто место для зарабатывания денег, а не организации безопасности движения. Похоже, Главная инспекции дорожного транспорта по этому поводу так и сделала и теперь ее менеджеры уже задумались о том, стоит ли снова ставить там мачту с таким дорогим по стоимости прибором.