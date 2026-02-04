Где теперь фуры с "кенгурятниками" стали незаконными

Патрульные пока отслеживают и предупреждают. Ни одного штрафа еще не выписали. Но все это впереди, поскольку уже запущен алгоритм борьбы с дополнением в конструкции грузовиков.

Как сообщает truckstar.nl, полицейские выносят предупреждения водителям транспортных средств, независимо от места их регистрации. Это могут быть грузовики упомянутой выше размерной группы (более 3,5 т) как стран Евросоюза, так и за его пределами – норма для всех одинакова.

Постановление суда – должно выполняться

Все началось с того, что полиция должна теперь реагировать на решение Апелляционного суда о том, что "системы фронтальной защиты на транспортных средствах весом более 3500 килограммов не разрешены по Правилам транспортных средств".

В консультации с Государственной прокуратурой было принято решение об обеспечении выполнения этого решения.

Алгоритм реагирования запущен

Все идет к тому, что водителей (перевозчиков) тяжелых грузовиков с дугами защиты начнут штрафовать. Правда, не сейчас и не завтра. Это – в перспективе.

Для введения финансовой санкции сделан переходный период. Алгоритм разделен на несколько этапов.

До Дня смеха время есть

До 1 апреля 2026 года первое обнаружение приведет к зарегистрированному предупреждению. Просто предупредили и записали в базу данных об устном воздействии.

Законодательно это – уже изменение конструкции автомобиля и такое дополнение ведет к штрафным санкциям. Фото: Андре Шоутен

Повторное обнаружение до 1 апреля 2026 года может привести к штрафу. В этом случае транспортное средство будет задержано до снятия защитной дуги.

Когда наступит "время расплаты"

После 1 апреля 2026 года обнаружение дуг защиты приведет к немедленному штрафу и задержанию.

Разного рода щитки также учитываются при расчете максимальной длины транспортного средства.

На дороге "своих" и "чужих" машин не будет

Эта мера также будет применяться к иностранным транспортным средствам, ездящим в Нидерландах, независимо от (европейских) разрешений.

Поскольку они крайне опасны

Современные нормы безопасности во многих странах (в частности в ЕС и Украине) ограничивают использование жестких металлических "кенгурятников", поскольку они крайне опасны для пешеходов при столкновении.