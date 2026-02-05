Где экстремальные погодные условия донимают водителей больше всего

Решением местных органов власти и правительственных институтов во многих регионах движение полностью перекрыто. В сети встречается все больше сообщений о непогоде и обращение к участникам дорожного движения и транспортников отложить поездки, где это возможно.

Как сообщает transport-online.nl, в случае выезда на автодороги водителям нужно быть крайне осторожными, особенно в провинциальной глубинке, где следует избегать самостоятельного выезда на дороги, лучше формироваться в небольшие колонны и таким образом отправляться в путь.

Читайте также Где сделали "теплые дороги" и работает ли эта технология зимой

Португалия: чрезвычайное положение продлено

В Португалии власти продлили чрезвычайное положение до 8 февраля 2026 года в нескольких муниципалитетах, пострадавших от шторма "Кристин".

Где введено чрезвычайное состояние:

Абрантеш;

Коимбра;

Лейрия;

Томар;

Вила-Велья-ди-Родау.

В недавно пострадавших районах, таких как Агеда и Авейру, также было объявлено чрезвычайное положение.

Путешествия не рекомендуются, где это возможно, из-за постоянных рисков, вызванных экстремальными погодными условиями.

Испания: сильные штормы в Андалусии

В Испании также непогода наделала беды. В больших частях Андалусии наблюдаются сильные порывы ветра и ливневые дожди. Испанская государственная метеорологическая служба AEMET объявила красный уровень предупреждения о погоде.

Для района вокруг Ронды объявлен чрезвычайный уровень опасности. Испанские власти настоятельно советуют воздержаться от путешествий и активного отдыха на свежем воздухе, а также следовать указаниям служб экстренной помощи.

Читайте также "Шапка" снега на авто и прогрев двигателя в городе: за что зимой штрафуют автовладельцев в Польше

Стихийное бедствие, вызванное штормом . "Леонардо", в корне изменило повседневную жизнь в Испании. В Андалусии занятия отменены почти во всех школах, кроме школ провинции Альмерия, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома в Кадисе, Малаге и Хаэне.

Дорожное движение парализовано, десятки автомагистралей недоступны для транспорта, что создает серьезные трудности для местных жителей и служб экстренной помощи.

Шторм "Леонардо" прибыл в регион лишь через несколько дней после того, как шторм "Кристин" залил все дороги мусором, деревьями и практически парализовал движение. Фото: сайт thetraveler.org

Германия: красный код из-за снега и ледяного дождя

5 февраля 2026 года в восточной Германии идет сильный снег и ледяной дождь. В значительной части Саксонии и Бранденбурга действует красный уровень опасности.

Уже известны многочисленные случаи с перебоями в движении транспорта. Участников дорожного движения просят совершать только необходимые поездки и строго следовать указаниям местных властей.

Читайте также Зимние шины: в каких странах Европы они необходимы

Сильный ледяной дождь нарушает путешествия, отменены рейсы, перекрыты некоторые дороги. Это все вызывает большой туристический хаос по всей Германии и Европе

Автомобильный транспорт в Берлине и других пострадавших регионах Германии сильно нарушен. Общественный транспорт работает с задержками, а дороги остаются обледенелыми, что увеличивает риск аварий и замедляет движение.

Перевозчикам и поставщикам логистических услуг рекомендуется учитывать задержки и возможное перекрытие дорог в упомянутых регионах.

Из-за сильного ледяного дождя и обледенелых улиц в Берлине практически прекратилось движение транспорта. Фото: сайт travelandtourworld.com

Украина держится, но непогода свирепствует

Только утро 5 февраля и частично день принес Украине 259 дорожно-транспортных происшествий. По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, почти треть из них произошла в столичном регионе; под Киевом затруднено движение транспорта в направлении столицы на Житомирской трассе.

Украинские дороги стали малолюдными, транспорта стало меньше – водители едут только по неотложным делам. Фото: патрульная полиция

С начала суток, по состоянию на 22:00, спецлиния 102/112 получила сообщение о ДТП:

по Украине – 1164 вызова о ДТП, из которых 151 вызов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные и погибшие;

– 1164 вызова о ДТП, из которых 151 вызов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные и погибшие; по Киеву – 266 вызовов, 15 из них ДТП с пострадавшими;

– 266 вызовов, 15 из них ДТП с пострадавшими; по Киевской области – 146 вызовов, 27 из них ДТП с потерпевшими.

Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, безопасной скорости и дистанции, избегать резких маневров, особенно на горных перевалах и открытых участках дорог, а также быть осторожными во время движения по мостам и эстакадам, где может образовываться гололедица.

Читайте также Снегопад парализовал въезд в Киев со стороны Житомирской трассы

"По возможности рекомендуем воздержаться от поездок при сложных погодных условиях, проверять техническое состояние транспортных средств и учитывать актуальную дорожную информацию перед выездом" – отметил Билошицкий.

Как бы там ни было, а в некоторых регионах Европы зимней погоде радуются, потому что снега там не видели уже несколько лет. Фото: Freepik