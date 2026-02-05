Снегопад парализовал въезд в Киев со стороны Житомирской трассы

По сообщениям очевидцев, утром 5 февраля въезд в Киев со стороны Житомирской трассы фактически парализован из-за интенсивного снегопада.

Автомобили движутся крайне медленно или вообще стоят в пробках, а попытки объехать проблемный участок через близлежащие села результата не дают, рассказывают в Авто24.

Кстати на такси Киев-Одесса асфальт сошел вместе со снегом

Объездов нет - пробки везде

По словам водителей, альтернативные маршруты через населенные пункты также перегружены. Дороги заснеженные, техника работает не везде, из-за чего транспорт застревает даже на второстепенных улицах. В результате движение в направлении столицы практически остановилось.

Ситуация осложняется погодой

Снег продолжает выпадать, что ухудшает сцепление с дорогой и снижает среднюю скорость потока. Водителям советуют по возможности отложить поездки в Киев, выбирать общественный транспорт или закладывать значительно больше времени на дорогу.

Что стоит учесть водителям

В таких условиях возрастает риск ДТП, особенно на подъемах и узких участках. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и следить за обновлениями дорожной ситуации.