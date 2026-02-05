Снігопад паралізував в’їзд до Києва з боку Житомирської траси

За повідомленнями очевидців, зранку 5 лютого в’їзд до Києва з боку Житомирської траси фактично паралізований через інтенсивний снігопад. Автомобілі рухаються вкрай повільно або взагалі стоять у заторах, а спроби об’їхати проблемну ділянку через прилеглі села результату не дають, розповідають в Авто24.

До речі на таксі Київ-Одеса асфальт зійшов разом зі снігом

Об’їздів немає — затори скрізь

За словами водіїв, альтернативні маршрути через населені пункти також перевантажені. Дороги засніжені, техніка працює не всюди, через що транспорт застрягає навіть на другорядних вулицях. У результаті рух у напрямку столиці практично зупинився.

Ситуація ускладнюється погодою

Сніг продовжує випадати, що погіршує зчеплення з дорогою та знижує середню швидкість потоку. Водіям радять за можливості відкласти поїздки до Києва, обирати громадський транспорт або закладати значно більше часу на дорогу.

Що варто врахувати водіям

У таких умовах зростає ризик ДТП, особливо на підйомах та вузьких ділянках. Водіям рекомендують дотримуватися дистанції, уникати різких маневрів та стежити за оновленнями дорожньої ситуації.