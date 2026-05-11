Mercedes-Benz G-Class стал охотником за дронами

Главной особенностью комплекса стала система GARMR от Diehl Defence. Она построена по модульному принципу и может сочетать радары, оптические датчики, пулемет и дроны-перехватчики даже на компактной платформе 4x4.

Позади кабины размещена платформа для запуска до 15 дронов-перехватчиков Cicada. Система способна автоматически обнаруживать и классифицировать воздушные цели благодаря ИИ-комплексу AirScout от Walaris.

Как сообщает hartpunkt.de, заявленная дальность перехвата беспилотников – до 5 км с помощью дронов-перехватчиков. Пулеметный модуль эффективен на дистанции от 500 до 1000 метров.

Что известно о новом G-Class W464

Новейший Mercedes-Benz G-Class дебютировал как глубоко модернизированная версия культового Geländewagen. Модель получила современную электронику, новые системы помощи водителю и модернизированные силовые агрегаты с вероятным потенциалом под 460 л.с. Однако в детали производитель пока не вдавался.

Определенные упрощения в салоне есть, поскольку акцент делался на эксплуатацию в экстремальных условиях, а не на досуг. В военных версиях G-Class традиционно используют полный привод, рамную конструкцию, блокировку трех дифференциалов и высокий клиренс, что делает платформу пригодной для работы в сложных условиях фронта.

Правильное название платформы – nok MBB – Modular Box Body (Модульная кузовная колесная база). В варианте MBB автомобиль имеет общую длину примерно 5,40 м (с колесной базой примерно на 80 см длиннее), что позволяет установить широкий спектр дополнительных пакетов оборудования. Передняя часть кабины водителя G-класса сохранена, но она расширена с помощью закрытого пакета оборудования.

Почему это важно для современной войны

Ставка на компактные мобильные системы борьбы с дронами сегодня становится одним из ключевых трендов современных армий.

Большие комплексы ПВО остаются эффективными против ракет и авиации, но как показал опыт войны в Украине, именно такие мобильные "охотники" могут быстро реагировать на атаки FPV-дронов и разведывательных БПЛА непосредственно на передовой.

И Geländewagen, похоже, теперь станет частью противостояния новым военным вызовам.