Грузовик с 18 тоннами пива исчез после загрузки: пивоварня подсчитывает доходы

В Калифорнии полиция расследует необычную кражу груза. Как сообщает FOX 13, из дистрибуционного центра Anheuser-Busch в городе Монтклер пропал грузовик, загруженный примерно 18 тоннами пива Pabst Blue Ribbon.

Грузовик должен был ехать в Аризону

История произошла 17 августа в городе Монтклер, штат Калифорния. Там расположен дистрибуционный центр Anheuser-Busch, откуда и забрали груз.

Около 10 часов утра грузовик загрузили пивом Pabst Blue Ribbon. Ее должны были отправить в Тусон в Аризоне, а стоимость груза оценивалась примерно в 45 тысяч долларов.

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Но до пункта назначения машина так и не доехала.

По данным полиции, грузовик был полностью загружен пивом. Общая масса продукции составила около 40 тысяч американских фунтов, то есть около 18,1 тонны. Этого достаточно для более чем 50 тысяч стандартных банок пива.

Для автомобильной отрасли подобные истории интересны не только из-за масштаба кражи. Грузовой транспорт все больше зависит от цифровой идентификации перевозчиков, документов и контроля всей логистической цепи. Auto24 уже писал о случаях, когда проблемы с документами на груз приводили к серьезным последствиям для перевозчиков. Например, на украинской границе таможенники обнаруживали грузовики с автозапчастями, данные о которых не соответствовали фактическому содержимому.

Pabst дала ворам 18 дней

Сама компания Pabst Blue Ribbon отреагировала на воровство довольно необычно.

Производитель публично сообщил об исчезновении грузовика и призвал воров вернуть машину вместе с грузом. Компания даже установила своеобразный дедлайн – 18 дней и 44 минуты.

Одновременно Pabst пообещала вознаграждение за информацию, которая поможет найти угнанный грузовик и раскрыть дело.

Пока что полиция не сообщает о задержанных или подозреваемых.

Грузовик могут искать вместе с пивом

Сейчас следствие проверяет сразу несколько направлений. Правоохранители пытаются установить личности людей, получивших груз, проверяют транспортную компанию и водителя, а также выясняют, куда мог поехать похищенный грузовик.

Интересно, что физически перепродать такой груз не так просто, как несколько угнанных товаров из магазина. Речь идет о десятках тысяч единиц продукции, которую нужно где хранить, перевозить и реализовывать.

Именно поэтому для следствия важным может быть не только поиск самого грузовика, но и отслеживание всей цепи товародвижения.

Подобные случаи также показывают, сколь важным становится контроль грузов в современной логистике. В то же время, технологии помогают не только преступникам. Производители грузовой техники все активнее автоматизируют перевозку и контроль транспортных операций. К примеру, Auto24 ранее показывал, как беспилотные грузовики уже работают на промышленных складах Польши.

Расследование воровства в Калифорнии продолжается. Полиция Монтклера просит всех, кто имеет информацию о грузовике, водителе, транспортной компании или месте нахождения похищенного пива, сообщить правоохранителям.

В результате Pabst получила по этой истории то, за что обычно приходится платить рекламным агентствам: огромное количество упоминаний в медиа и соцсетях. Компания не стала просто сообщать о воровстве, а обыграла ее с юмором, предложила вознаграждение за возвращение груза и даже использовала фирменную дату 1844 года в своей коммуникации.