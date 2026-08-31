Вантажівка з 18 тоннами пива зникла після завантаження: пивоварня підраховує прибутки

У Каліфорнії поліція розслідує незвичайну крадіжку вантажу. Як повідомляє FOX 13, з дистрибуційного центру Anheuser-Busch у місті Монтклер зникла вантажівка, завантажена приблизно 18 тоннами пива Pabst Blue Ribbon.

Вантажівка мала їхати до Аризони

Історія сталася 17 серпня у місті Монтклер, штат Каліфорнія. Там розташований дистрибуційний центр Anheuser-Busch, звідки й забрали вантаж.

Близько 10:00 ранку вантажівку завантажили пивом Pabst Blue Ribbon. Її мали відправити до Тусона в Аризоні, а вартість вантажу оцінювали приблизно у 45 тисяч доларів.

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Але до пункту призначення машина так і не доїхала.

За даними поліції, вантажівка була повністю завантажена пивом. Загальна маса продукції становила близько 40 тисяч американських фунтів, тобто приблизно 18,1 тонни. Цього достатньо для понад 50 тисяч стандартних банок пива.

Для автомобільної галузі подібні історії цікаві не лише через масштаб крадіжки. Вантажний транспорт дедалі більше залежить від цифрової ідентифікації перевізників, документів та контролю всього логістичного ланцюга. Auto24 вже писав про випадки, коли проблеми з документами на вантаж призводили до серйозних наслідків для перевізників. Наприклад, на українському кордоні митники виявляли вантажівки з автозапчастинами, дані про які не відповідали фактичному вмісту.

Pabst дала злодіям 18 днів

Сама компанія Pabst Blue Ribbon відреагувала на крадіжку досить незвично.

Виробник публічно повідомив про зникнення вантажівки та закликав злодіїв повернути машину разом із вантажем. Компанія навіть встановила своєрідний дедлайн — 18 днів і 44 хвилини.

Одночасно Pabst пообіцяла винагороду за інформацію, яка допоможе знайти викрадену вантажівку та розкрити справу.

Поки що поліція не повідомляє про затриманих або підозрюваних.

Вантажівку можуть шукати разом із пивом

Зараз слідство перевіряє одразу кілька напрямів. Правоохоронці намагаються встановити особи людей, які отримали вантаж, перевіряють транспортну компанію та водія, а також з'ясовують, куди могла поїхати викрадена вантажівка.

Цікаво, що фізично перепродати такий вантаж не так просто, як кілька викрадених товарів із магазину. Йдеться про десятки тисяч одиниць продукції, яку потрібно десь зберігати, перевозити та реалізовувати.

Саме тому для слідства важливим може бути не лише пошук самої вантажівки, а й відстеження всього ланцюга руху товару.

Подібні випадки також показують, наскільки важливим стає контроль вантажів у сучасній логістиці. Водночас технології допомагають не лише злочинцям. Виробники вантажної техніки дедалі активніше автоматизують перевезення та контроль транспортних операцій. Наприклад, Auto24 раніше показував, як безпілотні вантажівки вже працюють на промислових складах у Польщі.

Розслідування крадіжки в Каліфорнії триває. Поліція Монтклера просить усіх, хто має інформацію про вантажівку, водія, транспортну компанію або місце перебування викраденого пива, повідомити правоохоронцям.

У результаті Pabst отримала з цієї історії те, за що зазвичай доводиться платити рекламним агентствам: величезну кількість згадок у медіа та соцмережах. Компанія не стала просто повідомляти про крадіжку, а обіграла її з гумором, запропонувала винагороду за повернення вантажу й навіть використала фірмову дату 1844 року у своїй комунікації.