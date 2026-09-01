Грузовикам разрешили ехать 128 км/ч: чиновники объяснили это безопасностью

С 1 июля на сельских участках межштатных трасс I-84, I-86 и I-15 ограничения для тяжелых грузовиков подняли со 112 до 128 км/ч. Речь идет о тягачах с прицепами массой до 36,3 тонны и машинах с пятью и более осями.

Раньше легковым автомобилям на этих участках разрешалось ехать 128 км/ч, тогда как грузовики имели ограничение 112 км/ч. Теперь, как пишет idahoadvocates.com, разницу убрали.

Меньше обгонов – больше безопасности?

Идея законодателей проста: именно разница в скорости между грузовиками и легковушками заставляет водителей чаще перестраиваться и обгонять. А это, по их мнению, увеличивает количество опасных ситуаций.

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Сторонники решения ссылаются на исследование, согласно которому разница в скорости примерно 16 км/ч может увеличивать количество таких "взаимодействий" между транспортными средствами на 227%.

Впрочем, дорожные чиновники Айдахо не спешат называть эксперимент успешным. Они планируют собирать статистику аварий не менее 6 – 12 месяцев, после чего могут просмотреть новые правила.

А что будет при экстренном торможении?

Есть и другая сторона вопроса – физика. При увеличении скорости со 112 до 128 км/ч кинетическая энергия грузовика растет примерно на 31%.

По расчетам авторов исследования, при реакции водителя за 1,5 секунды и последующем торможении полностью загруженного грузовика требуется около 239 метров для полной остановки со 128 км/ч. На 112 км/ч этот показатель составляет около 189 метров.

То есть разница в скорости всего 16 км/ч прибавляет около 50 метров к пути полной остановки.

Еще один постулат "за"

Здесь, как отмечают эксперты 40ton.net, важно подчеркнуть, что Айдахо – это очень малонаселенный район, и, как следствие, движение транспорта здесь относительно спокоен.

Там проживает примерно 2 миллиона человек на площади, сравнимой со всей Румынией, население которой примерно равно населению одной только Варшавы.