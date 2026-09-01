Вантажівкам дозволили їхати 128 км/год: чиновники пояснили це безпекою

З 1 липня на сільських ділянках міжштатних трас I-84, I-86 та I-15 обмеження для важких вантажівок підняли зі 112 до 128 км/год. Йдеться про тягачі з причепами масою до 36,3 тонни та машини з п’ятьма і більше осями.

Раніше легковикам на цих ділянках дозволялося їхати 128 км/год, тоді як вантажівки мали обмеження 112 км/год. Тепер, як пише idahoadvocates.com, різницю прибрали.

Менше обгонів – більше безпеки?

Ідея законодавців проста: саме різниця у швидкості між вантажівками та легковиками змушує водіїв частіше перебудовуватися й обганяти. А це, на їхню думку, збільшує кількість небезпечних ситуацій.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Прихильники рішення посилаються на дослідження, згідно з яким різниця у швидкості приблизно 16 км/год може збільшувати кількість таких "взаємодій" між транспортними засобами на 227%.

Втім, дорожні чиновники Айдахо не поспішають називати експеримент успішним. Вони планують збирати статистику аварій щонайменше 6–12 місяців, після чого можуть переглянути нові правила.

А що буде при екстреному гальмуванні?

Є й інша сторона питання – фізика. При збільшенні швидкості зі 112 до 128 км/год кінетична енергія вантажівки зростає приблизно на 31%.

За розрахунками авторів дослідження, при реакції водія за 1,5 секунди та подальшому гальмуванні повністю завантаженій вантажівці потрібно близько 239 метрів для повної зупинки зі 128 км/год. На 112 км/год цей показник становить приблизно 189 метрів.

Тобто різниця у швидкості лише 16 км/год додає близько 50 метрів до шляху повної зупинки.

Ще один постулат "за"

Тут, як зазначають експерти 40ton.net, важливо підкреслити, що Айдахо – це дуже малонаселений район, і, як наслідок, рух транспорту тут відносно спокійний.

Там проживає приблизно 2 мільйони людей на площі, порівнянній з усією Румунією, населення якої приблизно дорівнює населенню однієї лише Варшави.