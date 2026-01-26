Индийский Renault Duster превзошел "европейца" по всем параметрам: главные отличия

Модель выйдет на рынок весной 2026 года и станет первой крупной новинкой Renault в рамках стратегии International Game Plan 2027. Формально это все еще Duster, но по оснащению и технике он играет уже совсем в другой лиге.

Внешность и платформа: знакомый дух, но новая основа

Индийский Duster построен на новой модульной платформе Renault Group, которая уже используется для глобальных моделей бренда. По размерам он очень близок к “нашему”, однако выглядит солиднее и современнее. Длина составляет 4343 мм, ширина - 1813 мм, высота - 1659 мм, а колесная база - 2657 миллиметров.

Автомобиль получил четко очерченные колесные арки и фирменную надпись DUSTER на решетке вместо традиционного логотипа. Клиренс превышает 210 мм, а геометрия кузова сохраняет сильные стороны модели: приличные углы въезда и съезда и реальную пригодность к легкому бездорожью.

Салон, которого мы не увидели в Европе

Самый большой контраст с европейским Duster начинается в салоне. Интерьер индийской версии выглядит так, будто Renault решила наверстать все, что годами игнорировала на нашем рынке. Перед водителем установлена 10,25-дюймовая полноценная цифровая панель приборов, в центре - 10,1-дюймовый большой сенсорный дисплей мультимедиа с системой OpenR Link и встроенными сервисами Google.

Навигация Google Maps, голосовой ассистент и доступ к приложениям через Google Play работают без подключения смартфона. Добавьте к этому атмосферную подсветку, беспроводную зарядку, современный электронный селектор коробки передач, вентиляцию сидений и панорамную крышу и становится понятно, что индийский Duster позиционируют значительно выше, чем просто “доступный SUV”. На фоне этого европейский вариант кроссовера выглядит заметно проще и морально старее, даже в максимальных комплектациях.

Гибрид, который меняет правила игры

Ключевое отличие нового Duster для Индии заключается в линейке силовых установок. Флагманом линейки станет полноценный гибрид E-Tech мощностью 160 лошадиных сил на базе 1,8-литрового двигателя, работающего по циклу Аткинсона.

К слову, это не мягкий гибрид и не маркетинговый компромисс, а настоящая гибридная система, ведь она имеет батарею на 1,4 кВт-ч, два электромотора и автоматическую трансмиссию с 15 режимами работы. Renault заявляет, что в городских условиях до 80% поездок могут происходить без участия бензинового двигателя, а общий запас хода достигает примерно тысячи километров.

Для модели с имиджем простого и надежного автомобиля это серьезный шаг вперед, и именно такой силовой установки не хватает европейскому Duster. Кроме гибрида, индийская модель получит современные бензиновые турбомоторы, включая 1,3-литровым агрегатом на 160 сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Безопасность без компромиссов

Еще одна неожиданность - уровень активной безопасности. Для индийского рынка Duster оснастили полным набором современных систем помощи водителю. Речь идет об адаптивном круиз-контроле, автоматическом экстренном торможении, удержании в полосе, контроле слепых зон, распознавании дорожных знаков и круговой камере с трехмерным изображением. Для модели, которая когда-то считалась максимально простой, это выглядит почти революционно.

Duster, который заставляет задуматься

Индийский Renault Duster - это не “более дешевая версия для другого рынка”, а наоборот, пример того, каким мог бы быть Duster глобально. И хотя стоимость модели для Индии объявят позже, гибридная силовая установка, современная электроника, богаче оснащение и серьезный уровень безопасности делают его значительно привлекательнее европейского варианта. Фактически Renault показала, что легендарная модель способна на большее. Вопрос заключается лишь в том, почему это “больше” досталось не всем рынкам...