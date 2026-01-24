Renault хочет использовать больше китайских деталей в своих авто

В то же время Renault не отказывается от Китая как стратегического региона. Наоборот, компания делает ставку на глубокую интеграцию в китайскую цепь поставок, используя его возможности для производства и продажи автомобилей по всему миру, сообщает Auto24, ссылаясь на CarNewsChina.

О своих планах Провост рассказал во время медиамероприятия в Китае. Это был его первый визит в страну с момента назначения генеральным директором в июле 2025 года. Впрочем, китайский рынок для него не новый: ранее он занимал должность операционного директора Renault в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В интервью журналистам глава Renault подтвердил, что компания не видит смысла возвращаться на китайский рынок продаж, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Renault окончательно завершила свои совместные проекты с Dongfeng и Brilliance еще в 2020 году, и пока пересматривать эту стратегию не планирует.

Глубокая интеграция без потери идентичности

Вместо прямого присутствия Renault делает ставку на интеграцию в китайскую производственную экосистему. Провост подчеркнул - компания готова инвестировать значительные средства, чтобы сохранить дифференциацию продуктов и ключевые технологические активы бренда, даже работая в пределах китайской цепи поставок. Он также отметил, что многие китайские автопроизводители активно выходят на глобальные рынки в поисках прибыльности. Для Renault это означает, что за пределами Китая конкуренция будет только расти.

Geely как ключевой партнер

Одним из главных союзников Renault в Китае остается Geely. По словам Провоста, компании имеют общее видение и работают во взаимовыгодном формате. Яркий пример - совместное предприятие Horse Powertrain, которое способно производить до 5 миллионов силовых агрегатов в год. Кроме того, Renault и Geely совместно разрабатывают модели под брендом Renault, которые производятся в Южной Корее, а также сотрудничают в Бразилии.

Ставка на электрификацию в Европе

Основным рынком для Renault остается Европа, и именно здесь компания ищет способы ускорить переход клиентов на электромобили. Среди ключевых направлений: технологии удлинения запаса хода, а также параллельные плагин-гибриды.

Провост признал, что Renault может быстро масштабировать производство электрифицированных моделей с высокой экономической эффективностью, используя наработки Geely в сфере электрификации. Это позволяет сократить расходы и ускорить выход новых моделей на рынок.

“Локальный для глобального”

Еще в 2024 году Renault открыла центр исследований и разработок в Китае. Его стратегия - “локальный для глобального”, то есть создание продуктов с использованием преимуществ китайской цепи поставок для мировых рынков. Первым успешным примером такого подхода стал проект Renault Twingo. По словам Провоста, Китай будет играть ключевую роль в глобальном расширении бренда Renault в ближайшие годы.