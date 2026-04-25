Пользователи электросамокатов Bolt украли тысячи шлемов: что сделает сервис проката

Убытки за шесть недель нынешнего сезона уже достигли десятков тысяч евро. По действующей технологии, этот атрибут безопасности закрепляли на самокатах, поскольку в Литве очень строгие требования законодательства по использованию электросамокатов и обеспечению мер безопасности.

Однако, как пишет "Delfi Литва" и другие источники, шлемы начали массово исчезать несмотря на требования законодательства по их использованию. Принятые меры не дали ожидаемого эффекта, спрос на сервис в этом году упал примерно на треть.

Сезон начат с... потерь

Первые самокаты со шлемами прибыли в Вильнюс и Клайпеду 2 марта, а через неделю первые появились в Каунасе. Позже, в течение марта, сезон начался в других литовских городах.

Кроме упомянутых выше трех крупнейших городов Литвы, Bolt начал сезон еще в семи городах – Шяуляй, Паневежис, Мариямполе, Алитус, Кедайняй, Йонава и Тракай. Самокаты Bolt также уже начали использовать шлемы, но они стали массово исчезать.



"По нашим подсчетам, в течение первых трех недель сезона в Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе исчезло около 70% шлемов – это около 1,5 тысячи шлемов. Также некоторые замки были повреждены, некоторые шлемы были сломаны, – сказал Бенас Юрловас, руководитель службы совместного использования микромобильности Bolt.

Компания уже подала заявление в полицию относительно похищенных шлемов.

Вот так выглядит сертифицированный шлем Bolt, призванный защитить водителя от травмы головы при падении. Фото: Bolt

Как в дальнейшем сервис планирует развиваться

В ответ на эту ситуацию Bolt запустил альтернативный формат: пользователи смогут бесплатно арендовать шлемы отдельно. Для этого нужно зайти в любой фирменный пункт проката, действующих в городах, и взять в пользование бесплатно.

По мнению менеджеров компании, такой подход должен уменьшить потери и одновременно сделать использование шлемов удобным.

"Мы стремились должным образом внедрить требования закона и создать максимально удобные условия для соблюдения правил пользователями, но опыт последних недель показал, что строгие требования не обязательно приводят к лучшим результатам – наоборот, они могут уменьшить использование сервиса и не всегда обеспечивают большую безопасность, – говорит руководитель сервиса совместного использования микромобильности Bolt Бен Джурлов.



Почему пользователи игнорируют шлемы

Согласно опросу пользователей, проведенным Bolt, основной причиной отказа от пользования шлемом является гигиена – каждый второй человек, который пользовался самокатом в этом году, говорит, что не носил шлем, потому что считает его негигиеничным.

Статистика опроса:

50% пользователей не хотят пользоваться общими шлемами;

68% отдали бы предпочтение собственному;

54% заявили, что чаще использовали бы шлем, если бы имели персональный.

Из двух электросамокатов шлем остался только на одном, потому что со второго – украли. Фото: Паулюс Пелецкис

Что еще сделано для безопасности

Bolt не отказывается полностью от шлемов на самокатах, но признает потребность в более гибких решениях.

Параллельно компания продолжает ограничивать скорость (до 20 км/ч, а в отдельных зонах – до 12 км/ч) и анализирует поведение пользователей, чтобы повысить безопасность.

В компании подчеркивают: безопасная езда – это общая ответственность сервиса и пользователей, и новый подход должен найти баланс между правилами, комфортом и реальными привычками людей.