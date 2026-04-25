Користувачі електросамокатів Bolt вкрали тисячі шоломів: що робитиме сервіс прокату

Збитки за шість тижнів нинішнього сезону вже сягнули десятків тисяч євро. За чинною технологією, цей атрибут безпеки закріплювали на самокатах, оскільки в Литві дуже суворі вимоги законодавства щодо використання електросамокатів та забезпечення заходів безпеки.

Однак, як пише "Delfi Литва" та інші джерела, шоломи почали масово зникали попри вимоги законодавства щодо їх використання. Вжиті заходи не дали очікуваного ефекту, попит на сервіс цього року впав приблизно на третину.

Сезон розпочато з… втрат

Перші самокати з шоломами прибули до Вільнюса та Клайпеди 2 березня, а через тиждень перші з'явилися в Каунасі. Пізніше, упродовж березня, сезон розпочався в інших литовських містах.

Окрім згаданих вище трьох найбільших міст Литви, Bolt розпочав сезон ще в семи містах – Шяуляй, Паневежис, Маріямполе, Алітус, Кедайняй, Йонава та Тракай.



"За нашими підрахунками, протягом перших трьох тижнів сезону у Вільнюсі, Клайпеді та Каунасі зникло близько 70% шоломів – це близько 1,5 тисячі шоломів. Також деякі замки були пошкоджені, деякі шоломи були зламані, – сказав Бенас Юрловас, керівник служби спільного використання мікромобільності Bolt.

Компанія вже подала заяву до поліції щодо викрадених шоломів.

Ось так виглядає сертифікований шолом Bolt, що покликаний захистити водія від травми голови при падінні. Фото: Bolt

Як надалі сервіс планує розвиватися

У відповідь на цю ситуацію Bolt запустив альтернативний формат: користувачі зможуть безкоштовно орендувати шоломи окремо. Для цього потрібно зайти у будь-який фірмовий пункт прокату, що діють у містах, і взяти в користування безплатно.

На думку менеджерів компанії, такий підхід має зменшити втрати та водночас зробити використання шоломів зручнішим.

"Ми прагнули належним чином впровадити вимоги закону та створити максимально зручні умови для дотримання правил користувачами, але досвід останніх тижнів показав, що суворі вимоги не обов’язково призводять до кращих результатів – навпаки, вони можуть зменшити використання сервісу та не завжди забезпечують більшу безпеку, – каже керівник сервісу спільного використання мікромобільності Bolt Бен Джурлов.



Чому користувачі ігнорують шоломи

Згідно з опитуванням користувачів, проведеним Bolt, основною причиною відмови від користування шоломом є гігієна – кожна друга людина, яка користувалася самокатом цього року, каже, що не носила шолом, бо вважає його негігієнічним.

Статистика опитування:

50% користувачів не хочуть користуватися спільними шоломами;

68% віддали б перевагу власному;

54% заявили, що частіше використовували б шолом, якби мали персональний.

З двох електросамокатів шолом залишився лише на одному, бо з другого – поцупили. Фото: Паулюс Пелецкіс

Що ще зроблено задля безпеки

Bolt не відмовляється повністю від шоломів на самокатах, але визнає потребу в гнучкіших рішеннях.

Паралельно компанія продовжує обмежувати швидкість (до 20 км/год, а в окремих зонах - до 12 км/год) і аналізує поведінку користувачів, щоб підвищити безпеку.

У компанії підкреслюють: безпечна їзда – це спільна відповідальність сервісу та користувачів, і новий підхід має знайти баланс між правилами, комфортом і реальними звичками людей.