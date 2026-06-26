Из заказанных семи бронеавтомобилей "Новатор-2" четыре уже отправляются на передовую

Передача техники стала результатом масштабного сбора средств, который 41 ОМБр и ГБР объявили в январе этого года. К инициативе присоединились тысячи украинцев, представители бизнеса, волонтеры, сотрудники ГБР и партнеры проекта.

О реализации этого проекта и его первых результатах рассказывает на своей странице в Facebook "Украинская бронетехника", публикуя фотографии изготовленной техники, которая уже через день-другой окажется на передовой.

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Более 90 миллионов гривен на укрепление бригады

В рамках сбора удалось собрать более 90 млн грн. На эти средства для подразделения изготавливают семь бронированных автомобилей "Новатор 2".

На данный момент четыре машины уже готовы и в ближайшее время отправятся к военным. Еще три бронеавтомобиля находятся на завершающем этапе производства.

На эту партию из семи "Новаторов" пожертвовали тысячи украинцев, и вот результат – первые четыре машины уже направляются на передовую. Фото: Украинская бронетехника

Боевой опыт подтверждает эффективность техники

Заместитель командира 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Вячеслав Гребенников подчеркнул, что лично убедился в надежности бронетехники этого производителя во время боевых действий.

"С техникой "Украинской бронетехники" я хорошо знаком по собственному опыту. В 2023 году в Соледаре «Варта» спасла мне жизнь, выдержав обстрел из крупнокалиберных пулемётов, а в 2024-м в Часовом Яру "Новатор" выдержал удар FPV-дрона, когда я находился внутри. Поэтому доверяю этим машинам. На Купянском направлении они помогут безопасно доставлять личный состав к точкам высадки, что сегодня является одной из ключевых задач бронетехники, – отмечает заместитель командира 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Вячеслав Гребенников.

"Кульман" стоял на передовой

Напомним, "Новатор 2" создан на основе опыта войны. Бронеавтомобиль разрабатывался с учётом реального боевого опыта украинских военных. Машина вмещает до 10 военнослужащих.Здесь использована компоновка по формуле 2+2+3+3. Два передних ряда выполнены в классическом стиле поперек салона «лицом вперед», а две линии сидений "трио" размещены вдоль бортов.

Броневик отличается мощным двигателем и улучшенной проходимостью. Здесь от Ford F-550 унаследована классика в виде V8 объемом 6,7 л и мощностью под 300 к.с. Указанный двигатель хорошо тянет по грязи, пашне, снежным заносам и бездорожью. Он делает машину довольно проворной на дороге с твёрдым покрытием – сотню набирает без труда.

Толщина пулестойкого лобового стекла из двух отдельных частей в 60,1 мм защищает от пуль калибра 5,45 мм и 7,62 мм, а также от осколков мин. Фото: Украинская бронетехника

Бронированная капсула машины не раз спасала экипаж и десант не только от пуль стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, но и при наезде на противопехотные и противотанковые мины. V-образное дно модуля под полом с дополнительной защитой гасит энергию взрыва и надежно защищает людей внутри от осколков.

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По какой системе проводится оценка

Каждое усовершенствование – результат обратной связи от военных. Только они и никто другой наделены полномочиями от производителя давать оценку технике. В компании "Украинская бронетехник" подчеркивают, что развитие машины происходит на основе опыта её применения непосредственно на передовой.

Главный показатель качества оценивается просто – спасённые жизни и успешно выполненные боевые задачи.