Із замовлених семи бронеавтомобілів "Новаторів-2" чотири вже відправляються на передову

Передача техніки стала результатом масштабного збору коштів, який 41 ОМБр та ДБР оголосили у січні цього року. До ініціативи долучилися тисячі українців, представники бізнесу, волонтери, співробітники ДБР та партнери проєкту.

Про розгортання цього проєкту та його перші результаті розповідає на своїй ФБ-сторінці "Українська бронетехніка", розміщуючи світлини виготовленої техніки, що вже за день-другий буде на передовій.

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Понад 90 мільйонів гривень на посилення бригади

У межах збору вдалося акумулювати понад 90 млн грн. За ці кошти для підрозділу виготовляють сім броньованих автомобілів "Новатор 2".

Наразі чотири машини вже готові та найближчим часом вирушать до військових. Ще три бронеавтомобілі перебувають на завершальному етапі виробництва.

На цю партію із семи "Новаторів" гроші донатили тисячі українців і ось результат – перші чотири машини вже прямують на передову. Фото: Українська бронетехніка

Бойовий досвід підтверджує ефективність техніки

Заступник командира 41 окремої механізованої бригади ЗСУ полковник В’ячеслав Гребенніков наголосив, що особисто переконався у надійності бронетехніки цього виробника під час бойових дій.

"З технікою "Української бронетехніки" я добре знайомий із власного досвіду. У 2023 році в Соледарі "Варта" врятувала мені життя, витримавши обстріл з великокаліберних кулеметів, а у 2024-му в Часовому Яру "Новатор" витримав удар FPV-дрона, коли я перебував усередині. Тому довіряю цим машинам. На Куп’янському напрямку вони допоможуть безпечно доставляти особовий склад до точок спішування, що сьогодні є одним із ключових завдань бронетехніки, – зазначає заступник командира 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковник В’ячеслав Гребенніков.

Кульман стояв на передовій

Нагадаємо, "Новатор 2" створено на основі досвіду війни. Бронеавтомобіль розроблявся з урахуванням реального бойового досвіду українських військових. Машина вміщує до 10 військовослужбовців.Тут використано посадку за формулою 2+2+3+3. Два передні ряди зроблено у класичному стилі поперек салону "обличчям вперед", а дві лінійки сидінь "тріо" розміщено повздовж бортів.

Броньовик потужний двигун і покращену прохідність. тут від Ford F-550 дісталася класика у вигляді V8 об'ємом 6,7 л та потужністю під 300 к.с. Зазначений двигун добре тягне по багнюці, ріллі, снігових переметах і бездоріжжю. Він робить машину доволі прудкою на дорозі з твердим покриттям – сотню тримає запросто.

Товщина кулетривкого лобового скла з двох окремих частин в 60,1 мм захищає від куль калібру 5,45 мм та 7,62 мм, а також мінних осколків. Фото: Українська бронетехніка

Броньована капсула машини не раз рятувала екіпаж та десант не тільки від куль стрілецької зброї, у т.ч. великокаліберної, але й при наїзді на протипіхотні і протитанкові міни. V-подібне дно модуля під підлогою з додатковим захистом гасить енергію вибуху й реально захищає людей всередині від уламків.

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За якою системо ведеться оцінювання

Кожне вдосконалення – результат зворотного зв’язку від військових. Тільки вони й ніхто інший наділені повноваженнями від виробника давати оцінку техніці. У компанії "Українська бронетехніка" наголошують, що розвиток машини відбувається на основі досвіду її застосування безпосередньо на передовій.

Головний показник якості оцінюється просто – врятовані життя та успішно виконані бойові завдання.