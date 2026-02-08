Электрический Rolls-Royce "умер" через полгода после покупки, но его так и отремонтировали: какая причина

Согласно иску, поданным в США, Марси М. Доновиц приобрела индивидуально сконфигурированный электрический Rolls-Royce Spectre Black Badge в начале 2025 года и получила автомобиль 23 июня. Уже в октябре, по словам владелицы, машина внезапно претерпела “серьезной неисправности” и быстро стала непригодной для эксплуатации, отмечает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

После этого Spectre эвакуировали к авторизованному дилеру Avondale. Там клиентке сообщили, что необходимые детали заказаны, но они находятся в резерве без конкретных сроков поставки или ремонта. Автомобиль фактически простаивает на сервисе с осени. После более 40 дней без всякого результата владелица обратилась к юристам и направила Rolls-Royce официальный запрос с требованием выкупить автомобиль и вернуть деньги.

Компания отказала. По состоянию на февраль электрический Spectre все еще находится у дилера и, как утверждается в иске, так и не был отремонтирован. В документах ключевой проблемой указывают серьезный дефект аккумулятора, который делает машину опасной и непригодной для управления. Отдельно отмечается, что ни производитель, ни дилер не смогли провести диагностику и ремонт в “разумные сроки”, хотя автомобиль за это время продолжал терять рыночную стоимость.

Претензии не только к поломке

В иске также указано, что Rolls-Royce якобы был осведомлен о потенциальных проблемах с надежностью Spectre и падением его стоимости на вторичном рынке, но не раскрыл эту информацию клиентке до или во время продажи. Марси Доновиц требует полного выкупа автомобиля или расторжения договора купли-продажи, компенсации за потерю возможности пользования авто, обесценивание, сопутствующие и косвенные убытки, а также возмещение судебных расходов и гонораров адвокатов.

Несвоевременный скандал для Rolls-Royce

Этот иск стал особенно болезненным для бренда на фоне активных планов по электрификации. Rolls-Royce уже продает Spectre и готовит новые электрические модели - седан и SUV. История с неисправным флагманом за более чем полмиллиона долларов может серьезно ударить по имиджу “беспрецендентной роскоши” бренда.