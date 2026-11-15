Эта копеечная деталь на ремне безопасности бережет нервы водителей

Как отмечает немецкое издание Chip, большинство автомобилистов ежедневно пользуются ремнями безопасности, даже не задумываясь о назначении мельчайших элементов на них. Главная задача пластикового фиксатора автомобильного ремня безопасности состоит в том, чтобы не дать пряжке сползти вниз по ленте, когда ремень отстегнут.

Благодаря этому ограничителю металлический язычок всегда остается в одном положении. Водителю или пассажиру достаточно просто протянуть руку, чтобы сразу нащупать крепеж.

Эксперты отмечают, что потеря этой кнопки не является критическим дефектом. При техническом осмотре автомобиля на СТО или в сервисных центрах на это не обратят внимания, ведь деталь отвечает исключительно за комфорт, а не за пассивную безопасность.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Читайте также Где в Украине водители чаще используют ремни безопасности: рейтинг регионов

Как заменить потерянную кнопку

Если пластиковый фиксатор отпал или сломался, его можно легко восстановить вполне адекватной ценой. В специализированных автомагазинах или маркетплейсах комплект таких кнопок стоит от 45 до 150 гривен (эквивалент).

Установка на сервисе займет минимум две минуты, однако мастера могут попросить за такую мелочную работу до 40 евро, если речь идет о европейских расценках. Поэтому многие водители решают проблему самостоятельно.

" Замена черной кнопки доступна и недорога. Если вы хотите заменить кнопку собственноручно, всегда крепите ее точно в том же месте, где была старая,– советуют специалисты.

Эта процедура позволит даже "ботанику" почувствовать себя опытным механиком – все просто. Кстати, кнопки могут быть разного цвета. Фото: Your Day Mate

Тайна тканевой петли

Кроме кнопки, на многих ремнях можно заметить еще одну интересную деталь – небольшую тканевую петлю. Раньше она играла важнейшую роль в системе безопасности автомобиля.

Читайте также интеллектуальный ремень безопасности будет определять вес и телосложение пассажира

При серьезной аварии специальный шов на этой петле разрывался от сильной нагрузки. Это позволяло ремню продлиться на несколько сантиметров, что существенно смягчало силу ушиба и уменьшало риск травм грудной клетки.

Этот элемент на ремнях безопасности еще называют петлей управления энергией. Фото: spm

В современных моделях авто эту функцию управления энергией взяли на себя металлические элементы внутри самого механизма катушки. Они деформируются при рывке и высвобождают дополнительную ленту.

Сегодня же тканевая петля на ремне выполняет преимущественно акустическую функцию. Она работает как своеобразный бампер, не дающий металлическому язычку биться о пластик центральной стойки кузова во время движения, лишая салон раздражительного бряцания.