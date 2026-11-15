Ця копійчана деталь на ремені безпеки береже нерви водіїв

Як зазначає німецьке видання Chip, більшість автомобілістів щодня користуються пасками безпеки, навіть не замислюючись над призначенням дрібних елементів на них. Головне завдання пластикового фіксатора автомобільного ременя безпеки полягає в тому, щоб не дати пряжці сповзти вниз по стрічці, коли ремінь відстебнутий.

Завдяки цьому обмежувачу металевий язичок завжди залишається в одному положенні. Водієві чи пасажиру достатньо просто простягнути руку, щоб одразу намацати кріплення.

Експерти наголошують, що втрата цієї кнопки не є критичним дефектом. Під час технічного огляду автомобіля на СТО чи в сервісних центрах на це не звернуть уваги, адже деталь відповідає виключно за ваш комфорт, а не за пасивну безпеку.

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Як замінити втрачену кнопку

Якщо пластиковий фіксатор відпав або зламався, його можна легко відновити за цілком адекватну ціну. У спеціалізованих автомагазинах чи на маркетплейсах комплект таких кнопок коштує від 45 до 150 гривень (еквівалент).

Встановлення на сервісі займе щонайменше дві хвилини, проте майстри можуть попросити за таку дріб'язкову роботу до 40 євро, якщо йдеться про європейські розцінки. Тому багато водіїв вирішують проблему самостійно.

"Заміна чорної кнопки легкодоступна та недорога. Якщо ви хочете замінити кнопку власноруч, завжди кріпіть її точно в тому ж місці, де була стара, – радять фахівці.

Ця процедура дозволить навіть "ботаніку" відчути себе досвідченим механіком – все просто. До речі, кнопки можуть бути різного кольору. Фото: Your Day Mate

Таємниця тканинної петлі

Окрім кнопки, на багатьох пасках можна помітити ще одну цікаву деталь – невелику тканинну петлю. Раніше вона відігравала надважливу роль у системі безпеки автомобіля.

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Під час серйозної аварії спеціальний шов на цій петлі розривався від сильного навантаження. Це дозволяло ременю подовжитися на кілька сантиметрів, що суттєво пом'якшувало силу удару та зменшувало ризик травм грудної клітки.

Цей елемент на ременях безпеки ще називають петлею для керування енергією. Фото: spm

У сучасних моделях авто цю функцію управління енергією перебрали на себе металеві елементи всередині самого механізму котушки. Вони деформуються під час ривка і вивільняють додаткову стрічку.

Сьогодні ж тканинна петля на ремені виконує переважно акустичну функцію. Вона працює як своєрідний бампер, який не дає металевому язичку битися об пластик центральної стійки кузова під час руху, позбавляючи салон дратівливого брязкання.