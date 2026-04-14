Кабмин упростил доступ к управлению тракторами в поле

Водители, имеющие “права” на управление грузовиками, автобусами и микроавтобусами (категории С1, С, D1, D) и стаж вождения до трех лет, получили право управлять отдельными видами сельхозтехники без получения удостоверения тракториста-машиниста. Соответствующие изменения в постановление № 217 Правительство утвердило на своем заседании.

Ранее владельцы таких “прав” получали возможность управлять сельскохозяйственными машинами категорий А1, А2, В1, В2, В3 (тракторы, самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины, самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод и т.д.) только при наличии трехлетнего стажа вождения.

В условиях мобилизации, которая вызвала дефицит трактористов-машинистов в аграрном секторе требование трехлетнего стажа существенно ограничивало возможности привлечения новых работников, особенно в периоды пиковых полевых работ – посевной и жатвы.

Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, решение правительства является ответом на запрос бизнеса.

“Отмена требования о наличии трехлетнего стажа управления на сельхозтехнику – это практическое решение, которое позволит аграриям быстрее привлекать людей к работе в поле. В условиях войны каждый день имеет значение, и мы должны максимально упрощать доступ к работе там, где это не вредит безопасности, но критически важно для экономики и продовольственной стабильности”, – отметил Алексей Соболев.

Ожидается, что реализация постановления, инициированной министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с министерством внутренних дел, позволит аграрным предприятиям быстрее укомплектовывать вакансии, обеспечить соблюдение агротехнических сроков и укрепить продовольственную безопасность.

Норма будет действовать исключительно в пределах “военного положения” и в течение 90 дней после его завершения, и не предусматривает выезда на дороги общего пользования.