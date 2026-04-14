Кабмін спростив доступ до керування тракторами у полі

Водії, що мають “права” на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D) та стаж водіння до трьох років, отримали право керувати окремими видами сільськогосптехніки без отримання посвідчення тракториста-машиніста. Відповідні зміни до постанови № 217 Уряд затвердив на своєму засіданні.

Раніше власники таких “прав” отримували можливість керувати сільськогосподарськими машинами категорій А1, А2, В1, В2, В3 (трактори, самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо) лише за наявності трирічного стажу водіння.

В умовах мобілізації, яка викликала дефіцит трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт – посівної та жнив.

Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, рішення уряду є відповіддю на запит бізнесу.

“Скасування вимоги щодо наявності трирічного стажу керування на сільгосптехніку – це практичне рішення, яке дозволить аграріям швидше залучати людей до роботи в полі. В умовах війни кожен день має значення, і ми маємо максимально спрощувати доступ до роботи там, де це не шкодить безпеці, але критично важливо для економіки та продовольчої стабільності”, – наголосив Олексій Соболев.

Очікується, що реалізація постанови, ініційованої міністерством економіки, довкілля та сільського господарства спільно з міністерством внутрішніх справ, дозволить аграрним підприємствам швидше укомплектовувати вакансії, забезпечити дотримання агротехнічних строків та зміцнити продовольчу безпеку.

Норма діятиме виключно в межах “воєнного стану” та протягом 90 днів після його завершення, і не передбачає виїзду на дороги загального користування.